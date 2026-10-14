Caputo busca inversiones en Tailandia por U$S 10.000 millones y evalúa recurrir al swap con China

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca ampliar el financiamiento para la Argentina y atraer nuevas inversiones privadas por U$S 10.000 millones. En paralelo, reconoció que el Gobierno podría recurrir al swap de monedas con China para afrontar vencimientos de deuda en dólares si no consigue refinanciar los bonos locales. Las declaraciones se conocieron durante la cumbre anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se desarrolla en Bangkok, Tailandia, en una jornada en la que el riesgo país volvió a subir y superó los 600 puntos.