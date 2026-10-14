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Caputo busca inversiones en Tailandia por U$S 10.000 millones y evalúa recurrir al swap con China

El ministro de Economía mantuvo reuniones con el Banco Mundial, el BID y funcionarios del Tesoro de Estados Unidos durante la cumbre del FMI en Bangkok.

EN TAILANDIA. Luis Caputo junto al presidente del Banco Mundial Ajay Banga.
EN TAILANDIA. Luis Caputo junto al presidente del Banco Mundial Ajay Banga. IMAGEN TOMADA DE CLARÍN
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Durante la cumbre del FMI en Bangkok, el ministro Luis Caputo gestionó U$S 10.000 millones en inversiones y evaluó usar el swap con China para pagar deuda externa ante inversores.
  • El plan surge tras frenarse la emisión de bonos por altas tasas de interés y suba del riesgo país. A la par, el BID oficializó un crédito por U$S 500 millones para subsidios.
  • Recurrir al swap asegurará los pagos de deuda externa hacia 2027 y aliviará el frente financiero, mientras el Banco Mundial dará asistencia técnica al régimen de inversiones RIGI.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca ampliar el financiamiento para la Argentina y atraer nuevas inversiones privadas por U$S 10.000 millones. En paralelo, reconoció que el Gobierno podría recurrir al swap de monedas con China para afrontar vencimientos de deuda en dólares si no consigue refinanciar los bonos locales. Las declaraciones se conocieron durante la cumbre anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se desarrolla en Bangkok, Tailandia, en una jornada en la que el riesgo país volvió a subir y superó los 600 puntos.

En ese contexto, Caputo se reunió con las principales autoridades del Banco Mundial para analizar la posibilidad de ampliar el financiamiento disponible para el país y avanzar en nuevos proyectos de inversión.

Del encuentro participaron el presidente del organismo, Ajay Banga; la vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra; y el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Alfonso García Mora.

A través de su cuenta de X, el ministro informó que avanzaron en nuevos proyectos financiados por el organismo multilateral y analizaron la posibilidad de incrementar los fondos destinados a la Argentina, aunque no precisó qué monto adicional podría obtenerse.

“Actualmente, estamos trabajando en viabilizar nuevas inversiones en el sector privado por USD 10.000 millones”, afirmó Caputo, sin detallar los proyectos involucrados.

Caputo y la posibilidad de usar el swap con China

En paralelo, el titular del Palacio de Hacienda admitió que podría utilizar el swap con China para refinanciar vencimientos de deuda en dólares. Según informó Bloomberg, lo dijo al salir de un encuentro con inversores organizado por JP Morgan en Bangkok.

“Preguntaron por el programa financiero de 2027 en el eventual caso que no pudiera hacerse el refinanciamiento de los Bonares. Les explicamos que en ese caso podríamos hacer uso del swap con China”, señaló el ministro.

En julio, Caputo había presentado el programa financiero para 2027 y estimado necesidades de financiamiento por U$S 25.000 millones. De ese total, U$S 5.000 millones se obtendrían mediante la emisión de bonos locales en dólares. Sin embargo, desde agosto la colocación de esos títulos está suspendida debido al aumento de las tasas de interés.

También en agosto, la Argentina renovó por cinco años el swap con China, por un monto de U$S 19.000 millones.

El Banco Mundial asistirá en proyectos del RIGI

Durante las reuniones con el Banco Mundial, Caputo anunció que el organismo brindará asistencia técnica para monitorear y ejecutar proyectos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales herramientas del Gobierno para atraer capitales hacia sectores estratégicos, como la minería y la energía.

Según explicó el ministro, la agenda apunta a potenciar los recursos mineros y energéticos para aumentar las exportaciones, generar empleo y desarrollar cadenas de valor. También se identificaron oportunidades para impulsar la inclusión económica y financiera de las pequeñas y medianas empresas.

Las conversaciones incluyeron, además, el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial y la implementación de un proyecto que pueda extenderse a distintos sectores productivos y regiones del país, con la participación de varias agencias del Banco Mundial.

El BID aprobó un préstamo de U$S 500 millones

En el marco de su agenda con organismos internacionales, Caputo también se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

Este miércoles, el Gobierno oficializó un préstamo de hasta U$S 500 millones de esa entidad para financiar el programa de focalización de los subsidios energéticos, con el objetivo de proteger el consumo de los hogares vulnerables y contribuir a la sostenibilidad fiscal del sistema, consignó Clarín.

“Conversamos sobre el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que estamos llevando adelante. También analizamos la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el próximo año”, expresó Caputo.

El programa, denominado “Apoyo a la Focalización de Subsidios Energéticos con Protección a Hogares Vulnerables”, contempla dos componentes: bonificaciones para facilitar el acceso al gas de los hogares vulnerables y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de los organismos encargados de administrar el esquema.

La iniciativa forma parte del reordenamiento de los subsidios energéticos que impulsa el Gobierno, con el propósito de concentrar la asistencia estatal en determinados sectores de la población y limitar el costo fiscal. La meta oficial es compatibilizar la protección de los hogares de menores ingresos con una reducción de los recursos públicos destinados a subsidiar el consumo de energía.

La agenda con el Tesoro de Estados Unidos

Por último, Caputo mantuvo una reunión con Erin Browne, subsecretaria de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos.

“Más allá de los avances alcanzados en la relación bilateral y de los acuerdos ya firmados, coincidimos en la importancia de seguir profundizando y fortaleciendo los lazos entre ambos países”, publicó el ministro.

La ronda de encuentros en Bangkok forma parte de la estrategia oficial para ampliar las fuentes de financiamiento, promover inversiones privadas y sostener el programa económico en un contexto de mayores dificultades para refinanciar la deuda en dólares en el mercado local.

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