Villa Luján, una pelea y un título mundial: la noche inolvidable de Jorge "Locomotora" Castro en Tucumán

El rival era Reggie Johnson, un estadounidense que también tenía argumentos para quedarse con el título vacante de los medianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Según relató LA GACETA en las crónicas de esos días, la pelea fue pareja y áspera; de esas en las que cada asalto alimenta una interpretación diferente. Y cuando los jueces entregaron sus tarjetas, el veredicto favoreció a “Locomotora”.