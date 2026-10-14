El empleo privado formal cayó por 14º mes consecutivo y se perdieron más de 12.700 puestos en julio

El empleo asalariado registrado del sector privado volvió a caer en julio y acumuló 14 meses consecutivos de retroceso. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante ese mes se perdieron 12.716 puestos de trabajo respecto de junio, lo que representa una baja del 0,2%. La industria manufacturera, la construcción y el comercio se ubicaron entre las actividades más afectadas por la contracción.