El empleo privado formal cayó por 14º mes consecutivo y se perdieron más de 12.700 puestos en julio

Resumen para apurados
- En julio, el empleo privado formal argentino cayó 0,2% con 12.716 bajas por el declive de la industria, el comercio y la construcción, reportó el SIPA.
- La baja acumuló 14 meses consecutivos de retroceso, con 134.034 empleos menos en 2026 y caídas en 21 provincias, mientras que solo el monotributo registró leves subas.
- Con el desempleo en 7,9% y contrataciones estancadas, el mercado laboral enfrenta una marcada heterogeneidad regional y una recuperación salarial dispar a mediano plazo.
El empleo asalariado registrado del sector privado volvió a caer en julio y acumuló 14 meses consecutivos de retroceso. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante ese mes se perdieron 12.716 puestos de trabajo respecto de junio, lo que representa una baja del 0,2%. La industria manufacturera, la construcción y el comercio se ubicaron entre las actividades más afectadas por la contracción.
En los primeros siete meses de 2026, el sector privado perdió 134.034 empleos, equivalente a una caída del 2,2%. El deterioro también se reflejó en la evolución interanual: frente a julio de 2025, el empleo público se redujo en 22.681 puestos, un descenso del 0,7%.
Otros segmentos del mercado laboral mostraron comportamientos diferentes. El empleo en casas particulares aumentó en 2.159 puestos, un 0,5%, mientras que el monotributo sumó 58.778 inscriptos en el último año, con un crecimiento del 2,7%. En julio, este último régimen incorporó otros 1.432 contribuyentes, un avance mensual del 0,06%.
En el caso del empleo público, durante los primeros siete meses del año se incorporaron 4.723 trabajadores, un incremento del 0,1%. Sin embargo, ese resultado no alcanzó para revertir la caída registrada en la comparación interanual.
La construcción y la industria, entre los sectores más afectados
La pérdida de puestos de trabajo alcanzó a buena parte de la economía. En la comparación mensual, ocho ramas de actividad redujeron sus plantillas, tres registraron aumentos y otras tres se mantuvieron estables.
La construcción encabezó las caídas, con una contracción del 0,6%, seguida por la intermediación financiera, que retrocedió un 0,4%. La industria manufacturera, el comercio, el transporte y los hoteles y restaurantes registraron bajas del 0,3% cada uno.
La comparación interanual también refleja las dificultades de sectores relevantes para la actividad económica. La intermediación financiera acumuló una caída del 4,8%, la industria manufacturera retrocedió un 4,4% y el comercio perdió un 3,4% de sus puestos de trabajo. En transporte y comunicaciones, la disminución llegó al 2,4%.
A su vez, el Panorama mensual del trabajo registrado señaló que el empleo privado formal permaneció estable en los principales aglomerados urbanos durante agosto, por segundo mes consecutivo. La falta de crecimiento estuvo vinculada principalmente con el bajo nivel de nuevas contrataciones.
La caída del empleo se extendió a 21 provincias
El deterioro del mercado laboral privado también tuvo alcance territorial. En la comparación interanual a julio de 2026, 21 de las 24 jurisdicciones registraron una reducción del empleo asalariado privado.
Las mayores caídas se observaron en Tierra del Fuego, con un retroceso del 12,6%; Misiones, con un 6%; Corrientes, con un 5,6%; Formosa, con un 5,2%; y Santa Cruz, con un 4,9%.
En contraste, algunas provincias mostraron resultados positivos. Neuquén registró un crecimiento del 6,4%, Río Negro avanzó un 4,8% y San Juan tuvo una mejora del 0,5%.
Los datos evidencian una evolución heterogénea en la Patagonia, con aumentos del empleo privado en Neuquén y Río Negro, frente a las fuertes contracciones de Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Los salarios reales mejoraron en agosto, pero la recuperación fue desigual
En paralelo con la caída del empleo, los salarios reales del sector privado registrado mostraron una mejora mensual en agosto. Según los datos provisorios del SIPA, la remuneración promedio real aumentó un 1,3% respecto de julio, en la medición desestacionalizada. Los salarios correspondientes a los principales convenios colectivos, por su parte, avanzaron un 0,9%.
Sin embargo, la recuperación del poder adquisitivo presenta diferencias según el indicador utilizado. En agosto, el salario promedio real del empleo privado registrado se ubicó un 1,2% por encima del nivel de noviembre de 2023, mientras que la remuneración media negociada en los principales convenios colectivos permaneció un 6,9% por debajo de ese punto de referencia.
Las diferencias también se observan entre actividades. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, los salarios reales de los trabajadores de entidades deportivas aumentaron un 15%, mientras que los del sector gráfico avanzaron un 13,2%. En gastronomía y hoteles, así como en farmacias, las mejoras llegaron al 11%.
En el otro extremo, los trabajadores textiles acumularon una pérdida del 32% de su poder adquisitivo. En comercio, la caída fue del 18%; en transporte de pasajeros, del 13%; y entre los encargados de edificios, del 12,1%.
Otras actividades con una participación significativa en el empleo, como sanidad, metalurgia, alimentación y construcción, registraron retrocesos salariales reales de entre el 5% y el 9%.
En términos nominales, la remuneración bruta promedio de julio alcanzó los $2.256.861, con una suba interanual del 29,3%. La mediana salarial, en tanto, se ubicó en $1.689.227, un 28,2% por encima del valor registrado en el mismo mes de 2025.
Menos empresas, aunque con un impacto acotado en el empleo
La contracción del mercado laboral también se reflejó en la cantidad de empresas con trabajadores registrados. Durante el primer trimestre de 2026, el número de firmas empleadoras se redujo en algo más de 4.000, equivalente a una caída del 0,7%.
No obstante, el impacto sobre el empleo asalariado formal privado fue relativamente limitado: en ese período se perdieron poco más de 800 puestos de trabajo.
El resultado contrasta con lo ocurrido durante el tercer y cuarto trimestre de 2025, cuando una reducción de empresas de magnitud similar estuvo asociada con la pérdida de alrededor de 9.400 empleos.
Según la Secretaría de Trabajo, la diferencia se explica por las características de las empresas que ingresaron y salieron del sistema. Durante los primeros tres meses de 2026, las nuevas firmas generaron más puestos de trabajo que en el período anterior, mientras que las compañías que cerraron tenían plantillas más reducidas.