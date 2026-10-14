Florinda Meza sufrió una dolorosa pérdida: murió el último ser querido que la unía a Chespirito

La pérdida también la llevó a reflexionar sobre los cambios que experimentó después de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, ocurrida en 2014. “Me duele mucho, no nada más la muerte de mi niño, que me amó 14 años intensamente, sino también me duele esa Florinda de aquel entonces; esa Florinda que ya no está, que comenzó a desaparecer cuando Roberto murió”, expresó.