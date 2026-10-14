Florinda Meza sufrió una dolorosa pérdida: murió el último ser querido que la unía a Chespirito
La actriz compartió la triste noticia en sus redes sociales y publicó una emotiva despedida en la que recordó los 14 años que vivió junto a su perrito Bruno y la historia de amor que la unió al creador de El Chavo del 8.
Resumen para apurados
- Florinda Meza anunció este martes en redes la muerte de Bruno, su perro de 14 años, al que despidió por ser el último vínculo afectivo que la unía a Roberto Gómez Bolaños.
- El animal era el último sobreviviente de cinco mascotas criadas junto a Chespirito, y su deceso coincidió con la fecha en que la pareja inició su relación sentimental hace décadas.
- La partida de Bruno marca el cierre definitivo de una etapa personal para la actriz, quien recibió muestras masivas de afecto y apoyo de seguidores en toda la región.
Florinda Meza atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Bruno, su perro de 14 años. La actriz comunicó la noticia este martes 13 de octubre a través de las redes sociales, donde recordó la historia que compartió con su mascota y reveló el significado especial que tenía para ella: era el último vínculo que conservaba con Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito.
En su despedida, la artista explicó que Bruno formó parte de una camada de cinco perros que acompañaron a la pareja durante los años que compartieron su vida. Su partida no solo significó la pérdida de un compañero inseparable, sino también el cierre de una etapa marcada por los recuerdos de su relación con el comediante.
El doloroso mensaje de Florinda Meza tras la muerte de su perro Bruno
A través de una publicación en redes sociales, Florinda Meza expresó la tristeza que le provocó la muerte de su mascota y recordó los años que compartieron junto a Chespirito. “Ayer se fue mi Bruno, pero no solamente Bruno, también desapareció el último pedacito de esa Florinda que antes fui”, comenzó en su mensaje.
La actriz explicó que Bruno pertenecía a un grupo de cinco perros que formaron parte de su hogar durante su relación con el creador de El Chavo del 8. En su recuerdo, mencionó a Zuri, Chapis, Pancho, Lola y Bruno, quienes acompañaron distintas etapas de la vida familiar.
La pérdida también la llevó a reflexionar sobre los cambios que experimentó después de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, ocurrida en 2014. “Me duele mucho, no nada más la muerte de mi niño, que me amó 14 años intensamente, sino también me duele esa Florinda de aquel entonces; esa Florinda que ya no está, que comenzó a desaparecer cuando Roberto murió”, expresó.
La fecha especial que conectaba a Bruno con Chespirito
En su publicación, Florinda Meza destacó una coincidencia que volvió todavía más emotiva la despedida. Según contó, el 12 de octubre fue la fecha en la que comenzó su relación amorosa con Roberto Gómez Bolaños.
Por eso, la muerte de Bruno adquirió un significado particular: su mascota representaba el último lazo que la unía con aquellos años compartidos junto al comediante. “Un 12 de octubre empezamos nuestra relación mi Rober y yo. Han pasado muchos años y ayer se fue ese último algo que compartimos con tanto amor”, escribió.
La actriz también recordó el comportamiento de Bruno cuando murió su pareja y le dedicó unas palabras cargadas de afecto. “Gracias, Bruno. Fuiste el mejor guardián y el mejor compañero. Ahora cuida a mi Rober, por el que aullaste tanto en el momento de su partida”, manifestó.
El mensaje de Florinda Meza para Roberto Gómez Bolaños
En el tramo final de su despedida, la artista imaginó un reencuentro entre su mascota y Chespirito, a quien aseguró que seguirá extrañando. “Ahora cuida a mi Rober, por el que aullaste tanto en el momento de su partida, y dale mil lengüetazos, dile que son besos míos. Dile que lo extrañaré siempre… y a ti, mi Bruno, también”, escribió.
Las palabras de Meza reflejaron el lugar que el animal ocupó en su vida y la conexión emocional que mantenía con los recuerdos de su pareja.
El apoyo de los fanáticos a Florinda Meza
Tras conocerse la noticia, varios seguidores de la actriz le enviaron mensajes de cariño y acompañamiento a través de las redes sociales. Uno de los comentarios destacó la huella que dejaron aquellos años en su vida: “Siempre habrá dentro de ti un poquito de aquella Florinda de esa época, con sus sueños, su alegría y su manera tan especial de ver la vida”.
Otros usuarios recordaron el lugar que Bruno tenía en la rutina familiar y su presencia durante el trabajo del comediante. “Tu bebé, compañero de cada grabación, y siempre corriendo por la casa con sus muñecos”, escribió uno de los fanáticos.