Boca cayó ante Vasco Da Gama y quedó contra las cuerdas

La expulsión de Carlos Gómez, a los 19’ modificó el escenario. El futbolista fue amonestado por impedir la ejecución de un tiro libre, protestó y empujó al árbitro Piero Maza. El juez le mostró la segunda amarilla y luego la roja. Con un hombre más, Boca se lanzó definitivamente al ataque y encontró más espacios. El empate estuvo cerca a los 23’, cuando Enner Valencia cabeceó desviado. Tres minutos después, Ascacíbar sacudió un derechazo desde afuera del área que se estrelló en el travesaño. Villa volvió a intentarlo a los 27’, pero su remate de zurda se fue por encima del arco. Las ocasiones se sucedían y la igualdad parecía cada vez más cercana.