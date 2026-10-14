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Boca cayó ante Vasco Da Gama y quedó contra las cuerdas

El conjunto brasileño golpeó en el primer tiempo y después resistió la presión del “Xeneize”, que no logró aprovechar sus oportunidades. La clasificación a la final se definirá el próximo martes en Brasil.

FESTEJO BRASILEÑO. Adson celebra el gol de Vasco Da Gama, mientras los jugadores de Boca lo sufren.
FESTEJO BRASILEÑO. Adson celebra el gol de Vasco Da Gama, mientras los jugadores de Boca lo sufren.
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

La Bombonera empujó, Boca Juniors buscó por todos los caminos y hasta tuvo un hombre más durante buena parte del segundo tiempo, pero nada alcanzó para evitar el golpe. Vasco da Gama aprovechó una falla defensiva, encontró la ventaja y después, con 10 jugadores, resistió la embestida del “Xeneize”. El 1 a 0 dejó al equipo de Rodolfo Arruabarrena contra las cuerdas y con una misión exigente: deberá hacerse fuerte en Brasil para revertir el resultado y mantener vivo el sueño de llegar a la final de la Copa Sudamericana.

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El partido tuvo un comienzo intenso, con un conjunto brasileño dispuesto a aprovechar los espacios. A los cuatro minutos, Bruno Duarte da Silva capitalizó un despeje defectuoso y sacó un remate cruzado desde las inmediaciones del área. Álvaro Montero respondió con una buena intervención y mandó la pelota al córner. Boca intentó contestar, aunque le costó encontrar claridad en los metros finales. A los 21’, Flores ganó en velocidad, pero su derechazo se marchó desviado.

Tres minutos después llegó el golpe que condicionó el desarrollo. Lautaro Di Lollo despejó mal y Adson no perdonó. Después de un centro de Carlos Gómez, el atacante se anticipó a Jagger Herrera en la puerta del área chica y conectó un cabezazo cruzado que terminó en la red. Vasco da Gama encontró la ventaja y obligó a Boca a correr desde atrás durante el resto de la noche.

El local tuvo una oportunidad importante antes del descanso. A los 45’, Leandro Lozano ganó de cabeza y estuvo cerca de establecer la igualdad, pero su remate se perdió a pocos metros del arco. Boca había encontrado una vía para inquietar al rival, aunque la falta de precisión volvió a jugarle en contra.

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El segundo tiempo arrancó con un susto mayúsculo para el “Xeneize”. A los ocho minutos, Paulo Henrique superó a Blanco, le ganó en velocidad a Herrera y buscó ajustar su remate, que pasó a centímetros del arco.

La respuesta llegó inmediatamente. A los nueve minutos, Blanco envió un centro cerrado que pegó en el palo. El equipo de Rodolfo Arruabarrena comenzaba a mostrar mayor decisión, pero todavía necesitaba transformar esa búsqueda en un gol que cambiara el ánimo y el resultado.

A los 14’, Herrera anticipó a todos tras otro centro de Blanco y conectó un cabezazo que salió cerca de los tres palos. Un minuto después, Villa probó con un potente zurdazo y obligó a Jardim a intervenir para enviar la pelota al tiro de esquina.

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La expulsión de Carlos Gómez, a los 19’ modificó el escenario. El futbolista fue amonestado por impedir la ejecución de un tiro libre, protestó y empujó al árbitro Piero Maza. El juez le mostró la segunda amarilla y luego la roja. Con un hombre más, Boca se lanzó definitivamente al ataque y encontró más espacios. El empate estuvo cerca a los 23’, cuando Enner Valencia cabeceó desviado. Tres minutos después, Ascacíbar sacudió un derechazo desde afuera del área que se estrelló en el travesaño. Villa volvió a intentarlo a los 27’, pero su remate de zurda se fue por encima del arco. Las ocasiones se sucedían y la igualdad parecía cada vez más cercana.

A los 29’, la pelota recorrió el área chica después de un buscapié de Blanco, pero ni Merentiel, ni Valencia ni Flores alcanzaron a desviarla. Fue otra muestra de la falta de eficacia que acompañó al equipo durante la noche. Vasco resistía y Boca, pese a la superioridad numérica, chocaba contra sus propias limitaciones para definir.

En el tiempo adicionado, Renan bloqueó un remate de Merentiel a la altura del punto penal. Después, Valencia y Ángel Romero también dispusieron de oportunidades para rescatar un empate que nunca llegó.

La derrota dejó a Boca con las manos vacías en su casa y con la obligación de cambiar la historia lejos de su gente. En Brasil necesitará aprovechar las ocasiones que genere, reducir los errores defensivos y sostener la intensidad durante los 90 minutos. La serie sigue abierta, pero el margen se achicó. El “Xeneize” deberá demostrar que todavía tiene argumentos para llegar a la final.

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