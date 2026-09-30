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Así es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Florinda Meza, la inolvidable Doña Florinda de El Chavo del 8, vive en una mansión en Ciudad de México llena de recuerdos de Chespirito y lujo discreto.

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8
Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Florinda Meza reside actualmente en una lujosa mansión al sur de la Ciudad de México, donde resguarda la memoria y los recuerdos personales de su difunto esposo, Chespirito.
  • La actriz compartió la propiedad de siete habitaciones y amplios jardines durante décadas con Roberto Gómez Bolaños, hasta el fallecimiento del célebre creador en 2014.
  • El inmueble funciona como un santuario íntimo que preserva el patrimonio cultural y la memorabilia de las producciones televisivas más icónicas e influyentes de la región.
Resumen generado con IA

Florinda Meza se convirtió en una de las actrices más queridas de la televisión latinoamericana gracias a su papel de Doña Florinda en El Chavo del 8, el exitoso programa creado por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. En la vecindad, su personaje —una mujer viuda, madre de Quico y eternamente enamorada del Profesor Jirafales— se ganó un lugar en la memoria de millones de espectadores por su carácter fuerte, sus desplantes y sus recordadas escenas.

Pero fuera de la pantalla, la vida de Meza se desarrolló en un entorno muy diferente al de aquella vecindad ficticia.

Así es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

La mansión donde vive Florinda Meza

Actualmente, la actriz reside en una majestuosa mansión al sur de la Ciudad de México, en la colonia Insurgentes San Borja, una exclusiva zona residencial colindante con la colonia Del Valle. Se trata de un barrio de alta plusvalía, donde las propiedades están valuadas en varios millones de pesos.

La casa, que compartió durante décadas con su esposo Chespirito, cuenta con al menos siete habitaciones, una amplia biblioteca, un estudio de trabajo y una sala de trofeos donde se exhiben reconocimientos, fotografías y objetos personales del creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

Así es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Un hogar lleno de recuerdos

La decoración es sobria pero elegante, con muebles clásicos que conviven con muñecos, recuerdos y memorabilia de los icónicos personajes creados por Bolaños. Entre los rincones más significativos, Florinda destaca el jardín, un espacio amplio, con fuentes y zonas de descanso, al que suele describir como su lugar de paz.

Desde la muerte de Chespirito en 2014, sin embargo, ese mismo jardín también es escenario de cierta soledad, marcada por la ausencia del hombre con el que compartió vida y escenario durante más de tres décadas.

Lejos de la vecindad de ficción que la hizo famosa, Florinda Meza conserva en su mansión no solo recuerdos materiales, sino también el legado de una de las producciones televisivas más influyentes de Latinoamérica. 

Temas Ciudad de MéxicoRoberto Gómez Bolaños
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