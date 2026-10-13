Alerta en Cataratas del Iguazú por las crecidas ocasionadas por El Niño

Preocupación por El Niño en las Cataratas del Iguazú

La preocupación de esta temporada gira en torno al regreso de El Niño, esta vez con una potencia que se anunció superior a la habitual. En 2023 y 2024, las otras temporadas de El Niño llegaron con temporales tan intensos que hubo roturas en las pasarelas en la zona turística de la Garganta del Diablo. Para la primavera se esperan lluvias superiores al promedio en el noreste argentino.