Alerta en Cataratas del Iguazú por las crecidas ocasionadas por El Niño

Resumen para apurados
- El Parque Nacional Iguazú cerró preventivamente paseos este lunes por una fuerte crecida del río superior a 12.000 m³/s, causada por intensas lluvias de El Niño en Misiones.
- El caudal del río se triplicó en dos días debido a las tormentas en la región. En temporadas previas, este fenómeno ya había provocado graves daños en las pasarelas turísticas.
- El Servicio Meteorológico prevé lluvias superiores a la media durante la primavera por El Niño, lo que obligará a mantener un monitoreo constante ante posibles nuevas crecidas.
La región noreste sigue siendo fuertemente golpeada por las precipitaciones. Las alertas meteorológicas de los últimos días indicaron que continuará lloviendo, lo que obligó a suspender las visitas al Parque Nacional Iguazú hasta este lunes. Las inundaciones en las zonas cercanas, como Ciudad del Este, forman parte también de las consecuencias de la temporada de El Niño, que se perfila con condiciones excepcionales, según anticiparon los meteorólogos.
Este lunes a la mañana, el Parque Nacional Iguazú comunicó la implementación del protocolo de seguridad preventivo debido a la crecida registrada en el río Iguazú. Las mediciones indicaron niveles superiores a 12.000 metros cúbicos por segundo, por lo que la intendencia y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S. A. decidieron el cierre temporal. Horas después se informó que a partir de la mañana de este martes se reabrirían los paseos.
Preocupación por El Niño en las Cataratas del Iguazú
La preocupación de esta temporada gira en torno al regreso de El Niño, esta vez con una potencia que se anunció superior a la habitual. En 2023 y 2024, las otras temporadas de El Niño llegaron con temporales tan intensos que hubo roturas en las pasarelas en la zona turística de la Garganta del Diablo. Para la primavera se esperan lluvias superiores al promedio en el noreste argentino.
En su pronóstico trimestral de precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional anunció altas probabilidades de alcanzar niveles de lluvia superiores a los promedios. En cuanto a las temperaturas, para octubre, noviembre y diciembre, se esperan valores normales. La primavera en Argentina es el momento en que mayor fuerza suele mostrar El Niño. Según el SMN, de las 10 primaveras más lluviosas, cinco ocurrieron durante temporadas de El Niño.
Gran crecida en las Cataratas del Iguazú
El caudal de las Cataratas del Iguazú creció con fuerza en un breve lapso de tiempo. En menos de dos días pasó de 4.000 metros cúbicos –sábado por la mañana– a 8.500 metros cúbicos –el domingo– y, luego, a superar los 12.000 metros cúbicos –el lunes–. Mientras continúen las precipitaciones en la zona de la Triple Frontera, se seguirá monitoreando la actividad en el Parque Nacional.
Durante la mañana y tarde de este lunes, la zona norte de Misiones estuvo bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas. Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas con mayor fuerza, abundantes y en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.
Aunque se anunció la reapertura de los caminos del parque para los visitantes, la página oficial del sitio, iguazuargentina.com, informó a las 8 de este martes que el circuito Garganta del Diablo permanecía cerrado.