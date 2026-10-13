“Súper Niño” en Tucumán: se esperan tormentas más concentradas y violentas

La mayor deuda, según el especialista, es de gobernanza. “No hay un organismo que tenga a su cargo la planificación a gran escala”, señaló, en referencia a una institución capaz de anticipar escenarios como un Niño intenso o, en el extremo opuesto, una sequía. Recordó que las obras no eliminan las inundaciones, sino que buscan mitigar el daño: reducir la altura que alcanza el agua en las zonas urbanas y el tiempo que permanece. A eso se suma la dispersión entre organismos que dependen de distintas áreas del Estado. “Técnicos bien formados en un organismo y en otro a veces no trabajan conjuntamente porque tienen dependencias distintas y hay una burocracia que no deja que trabajen juntos”, cuestionó.