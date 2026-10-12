Lluvias récord y calor: cómo el fenómeno de El Niño acelera el caldo de cultivo para el dengue en Tucumán

La llegada de un verano con lluvias frecuentes y temperaturas altas vuelve a poner en la mira al mosquito transmisor del dengue en Tucumán. Especialistas sanitarios advierten que el fenómeno de El Niño genera las condiciones ideales para acelerar el ciclo biológico del Aedes aegypti, acortando los tiempos de respuesta antes del período de mayor circulación viral.