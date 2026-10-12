Lluvias récord y calor: cómo el fenómeno de El Niño acelera el caldo de cultivo para el dengue en Tucumán

Resumen para apurados
- Especialistas advierten que El Niño acelera la proliferación del mosquito del dengue en Tucumán este verano debido a las lluvias intensas y el calor.
- Con marcas sobre 28 °C y humedad constante, el mosquito pasa de larva a adulto en menos de una semana, tras hallarse huevos activos desde el invierno.
- Salud insta a eliminar criaderos hogareños de forma urgente para evitar un brote descontrolado durante el período de mayor circulación viral.
La llegada de un verano con lluvias frecuentes y temperaturas altas vuelve a poner en la mira al mosquito transmisor del dengue en Tucumán. Especialistas sanitarios advierten que el fenómeno de El Niño genera las condiciones ideales para acelerar el ciclo biológico del Aedes aegypti, acortando los tiempos de respuesta antes del período de mayor circulación viral.
Desde la Dirección de Salud Ambiental del Siprosa confirmaron que los sensores urbanos registraron presencia de huevos incluso durante los meses fríos. Con el suelo saturado por las primeras tormentas, la eclosión en tachos y recipientes domiciliarios se multiplica en cuestión de horas si no se eliminan a tiempo.
El reloj biológico del mosquito
No es solo el agua acumulada: la temperatura es el factor que acelera los contagios. Informes técnicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) detallan que cuando las marcas térmicas superan los 28 °C de forma sostenida, el virus se reproduce más rápido dentro del mosquito hembra.
En términos prácticos, el insecto no solo pasa de larva a adulto en menos de una semana, sino que necesita menos días para volverse capaz de infectar a una persona tras picar a un enfermo.
Ante lluvias intensas los criaderos suelen esconderse en rincones que pasan inadvertidos. Para cortar la cadena de transmisión en los hogares se recomiendan acciones concretas:
- Limpiar canaletas y rejillas: Las hojas secas de los árboles tapan los desagües y generan estanques artificiales en techos y terrazas. Verter agua hirviendo por las rejillas elimina larvas y huevos adheridos.
- Cepillar los bordes (no solo cambiar el agua): La hembra del Aedes aegypti deposita los huevos pegados a las paredes secas de recipientes, floreros y bebederos de mascotas. Enjuagar no alcanza; es indispensable raspar los bordes con esponja o cepillo al menos dos veces por semana.
- Inspeccionar plantas en agua y portamacetas: Rellenar los platos de las macetas con arena húmeda en lugar de dejar agua estancada, o retirar el excedente tras cada tormenta.
- Neumáticos y lonas en desuso: Cualquier pliegue de plástico en un patio o fondo acumula milímetros de agua limpia suficientes para albergar decenas de larvas.