El Niño provoca inundaciones en el Litoral: hay evacuados y preocupa la crecida de los ríos
Concordia (Entre Ríos) y Paso de los Libres (Corrienes) atraviesan una situación crítica por el avance del agua. Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de nuevas evacuaciones si continúan las precipitaciones.
Resumen para apurados
- El fenómeno de El Niño causó la crecida de los ríos Paraná y Uruguay, provocando inundaciones y evacuaciones de pobladores en Entre Ríos y Corrientes.
- El río Uruguay superó niveles de alerta en Concordia y Paso de los Libres, lo que derivó en la apertura de centros de auxilio y cortes en pasos fronterizos.
- Las autoridades advierten que si persisten las lluvias y el agua supera los 12,5 metros, más de 400 personas deberán ser evacuadas en los próximos días.
El fenómeno de El Niño genera complicaciones en el Litoral argentino, donde las intensas lluvias y la crecida de los ríos Paraná y Uruguay provocaron inundaciones y obligaron a evacuar a varias familias. Concordia, en Entre Ríos, es una de las ciudades más afectadas por el avance del agua, mientras que en Corrientes también se activaron medidas preventivas ante el riesgo de nuevas crecidas.
Las condiciones meteorológicas mantienen en alerta a las autoridades provinciales y municipales. En distintas localidades se registraron daños por tormentas, interrupciones de servicios y restricciones en las conexiones fluviales con países vecinos.
El Niño: preocupación por las inundaciones en Concordia
La ciudad de Concordia atraviesa una situación compleja por la crecida del río Uruguay, que alcanzó los 11 metros de altura. Las autoridades siguen de cerca la evolución del nivel del agua ante la posibilidad de que nuevas precipitaciones agraven el escenario.
“El río ahora está en los 11 metros de cota, si supera los 12,5 metros, hablamos de otro nivel de evacuación. Si llueve en los próximos días, se estima que podrían ser evacuadas más de 400 personas”, informaron.
La situación se agravó durante las últimas horas por una intensa tormenta que afectó a la zona. Como consecuencia de la voladura de techos, tres personas debieron recibir atención médica en el Hospital Masvernat.
Frente a este panorama, el Gobierno de Entre Ríos aseguró que trabaja en medidas para reducir el impacto de las inundaciones y prevenir mayores complicaciones ante la continuidad de las lluvias.
Qué medidas tomó Entre Ríos ante la crecida de los ríos
El gobernador Rogelio Frigerio señaló que la provincia puso en marcha acciones para anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño y disminuir los riesgos asociados a las inundaciones. “Desde hace meses venimos trabajando para anticiparnos a las consecuencias del fenómeno de El Niño. Declaramos la emergencia hídrica en toda la provincia y reforzamos las defensas contra inundaciones”, afirmó.
Además, detalló las intervenciones realizadas para facilitar el drenaje del agua y mejorar la infraestructura hídrica. “También aceleramos las obras pendientes y avanzamos con la limpieza de arroyos, canales, alcantarillas y desagües para mejorar el escurrimiento del agua”, agregó.
Frigerio también mencionó trabajos en distintos puntos de Entre Ríos, entre ellos el arroyo Manzores y el arroyo Cabayú Cuatiá, en La Paz. Asimismo, destacó las intervenciones efectuadas en las defensas de Villa Paranacito y en Rosario del Tala.
Las medidas buscan mejorar la capacidad de respuesta ante nuevas precipitaciones y reducir las consecuencias de la crecida de los cursos de agua.
Corrientes: evacuados en Paso de los Libres por la crecida del río Uruguay
La provincia de Corrientes también enfrenta complicaciones por el aumento del nivel del río Uruguay. En Paso de los Libres, 25 personas tuvieron que abandonar sus viviendas y fueron trasladadas al Regimiento de Infantería de Monte 5, donde funciona un centro de evacuación.
De acuerdo con los datos difundidos, el río llegó a los 8,81 metros, por encima de la altura de evacuación, fijada en 8,50 metros. La crecida mantiene en alerta a las localidades ribereñas, donde las autoridades siguen la evolución del agua y adoptan medidas preventivas para resguardar a la población.
Temporal en Monte Caseros y restricciones en los cruces fronterizos
En Monte Caseros, las condiciones meteorológicas provocaron interrupciones en el suministro eléctrico. Además, las autoridades suspendieron el servicio de lanchas que conecta la ciudad correntina con Bella Unión, en Uruguay. También se restringió el cruce fronterizo por vía fluvial, una medida que afecta la conexión entre ambas localidades.
En Alvear, en tanto, el río Uruguay superó el nivel de alerta. Ante esta situación, Prefectura dispuso el cierre del puerto local, lo que repercute en la conexión internacional con Itaquí, Brasil.
Las inundaciones, las evacuaciones y las restricciones en el transporte fluvial reflejan el impacto de la crecida de los ríos en el Litoral, mientras las autoridades mantienen la atención sobre la evolución de las lluvias y los niveles de las aguas.