El Niño provoca inundaciones en el Litoral: hay evacuados y preocupa la crecida de los ríos

El fenómeno de El Niño genera complicaciones en el Litoral argentino, donde las intensas lluvias y la crecida de los ríos Paraná y Uruguay provocaron inundaciones y obligaron a evacuar a varias familias. Concordia, en Entre Ríos, es una de las ciudades más afectadas por el avance del agua, mientras que en Corrientes también se activaron medidas preventivas ante el riesgo de nuevas crecidas.