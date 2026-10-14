Sequías, inundaciones, incendios y falta de alimentos: el impacto del “Súper Niño” en el mundo

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió el domingo que la combinación de costos de endeudamiento más elevados, el alza de los precios de la energía y el poderoso fenómeno de El Niño está creando “una tormenta susceptible de hacer recaer en la pobreza a decenas, o incluso cientos de millones de personas”.