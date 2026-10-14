Una oración global por la recuperación del papa León XIV

ROMA, Italia.- Durante la jornada y a la espera de noticias positivas de la operación del papa León XIV, hubo cadenas de oración por la salud del pontífice en todo el mundo e incluso en el mismo hospital Gemelli, en Roma. En la capilla que lleva el nombre de Juan Pablo II -el pontífice que más tiempo pasó allí internado-, el cardenal Baldassare Reina, vicario de Roma, a las 18, cuando el paciente se encontraba aún en el quirófano, presidió un rezo del rosario para expresar “el afecto y la cercanía de la Iglesia de Roma a su obispo”.