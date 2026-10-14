Una oración global por la recuperación del papa León XIV

ROMA, Italia.- Durante la jornada y a la espera de noticias positivas de la operación del papa León XIV, hubo cadenas de oración por la salud del pontífice en todo el mundo e incluso en el mismo hospital Gemelli, en Roma. En la capilla que lleva el nombre de Juan Pablo II -el pontífice que más tiempo pasó allí internado-, el cardenal Baldassare Reina, vicario de Roma, a las 18, cuando el paciente se encontraba aún en el quirófano, presidió un rezo del rosario para expresar “el afecto y la cercanía de la Iglesia de Roma a su obispo”.
También hubo oraciones de las comunidades agustinas y en iglesias de todo el mundo; “una solidaridad sentida desde África hasta Ucrania”, según difundió el sitio Vatican News.
También desde el propio Vaticano, los participantes del encuentro sobre “Amoris laetitia”, enviaron mensajes “de cercanía y cariño”. Similares mensajes llegaron desde todo el mundo. El cardenal arzobispo de Tokio y presidente de la Conferencia Episcopal de Japón, Tarcisio Isao Kikuchi, contó que habló el lunes con el pontífice y que le expresó su deseo de mantener su viaje a América Latina, tal como estaba previsto. “Me aseguró que no siente dolor, y me dijo que ha decidido someterse a la intervención lo antes posible para no tener que modificar su plan de visita a América Latina”, dijo Kikuchi.
El arzobispo mayor de Kiev-Halyč y jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, agradedió al Papa León “su constante compromiso” para poner fin a la guerra en Ucrania, así como sus repetidos llamamientos al alto el fuego y al logro de una paz justa en la zona.
“Le aseguro las oraciones de toda la Iglesia greco-católica ucraniana. En estos días nos unimos espiritualmente a usted, pidiendo al Señor que le conceda una intervención exitosa, una pronta recuperación y la fuerza para continuar con su ministerio apostólico, el de ser mensajero de paz en un mundo herido por las guerras”, auguró el obispo de Kiev.
Las Conferencias Episcopales de África y Madagascar manifestaron también su “cercanía y solidaridad” con el pontífice, en un mensaje firmado por el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, arzobispo de Kinshasa y presidente de la conferencia. “La Iglesia africana acompañará la intervención y todo el período de convalecencia de León XIV, encomendándolo a la intercesión de la Virgen”, indicó.
Anoche, a las 21, las comunidades agustinas de Roma (la orden a la que pertenece el Papa), se reunieron en oración en la plaza de la basílica papal de Santa María la Mayor. El viernes, en el 48.º aniversario de la elección de Karol Wojtyła al pontificado, los fieles polacos se reunirán en la Plaza de San Pedro para una vigilia de oración cuyo momento central será el rezo comunitario del rosario, con la petición de intercesión a San Juan Pablo II por el don de la salud para León XIV.
También ofrecieron oraciones por el Papa el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén de los Latinos. El hermano del Pontífice, Louis Prevost, quien, en declaraciones a un diario italiano, pidió que se le incluyera en las oraciones.
Este hombre, que vive en Florida y se encuentra en tratamiento por cáncer, está convencido de que su hermano menor “se recuperará por completo” y “continuará con su misión de guiar a la Iglesia católica”.
El Gran Maestre de la Soberana Orden Militar de Malta, fray John T. Dunlap, expresó su solidaridad y la de toda la Orden, “encomendando al Papa a Nuestra Señora de Lourdes”.
A la espera de un parte médico: preparativos en Argentina
Los partes médicos de hoy y mañana serán decisivos para ratificar si se hará el viaje del pontífice a la Argentina. “La actividad previa al viaje continúa normalmente”, dijeron fuentes vaticanas.
El Gobierno argentino, en tanto, informó que está dispuesto a reprogramar, pero espera información del Vaticano. “Si hay que posponer, se pospone”, afirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien ratificó que la organización continúa hasta que se comuniquen oficialmente datos sobre la evolución de su salud y cualquier eventual cambio de agenda.
“No podemos perder días”, planteó Monteoliva, al explicar que las áreas involucradas continúan con los preparativos mientras no exista una definición oficial. La eventual reprogramación permanece abierta ante el tratamiento que deba seguir León XIV después de la cirugía.
Un equipo de siete médicos: personal altamente calificado
El Papa fue operado por un equipo de siete personas, liderado por Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del Policlínico Universitario Agostino Gemelli, centro clínico donde se realizó la intervención. El médico estuvo acompañado por Luigi Carbone, cirujano que supervisó las últimas internaciones del Papa Francisco, y que actualmente coordina el equipo de salud de León XIV. Además, participó de la operación el enfermero Massimiliano Strapetti, muy cercano a Francisco en los últimos tiempos.
Este profesional hoy continúa al servicio del Vaticano y, una vez más, será el responsable de la salud y la recuperación de un jefe de la Iglesia católica. Esta vez, de León XIV durante y después de la extirpación del nódulo pulmonar.