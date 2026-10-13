El Vaticano confirmó que el Papa León XIV tiene cáncer de pulmón

El nuevo informe también añadió datos sobre la cirugía torácica a la que se sometió: "Se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida", detalló el parte. "Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, después de un breve período de observación, regresó a su habitación en el piso 10", agregó el parte.