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El Vaticano confirmó que el Papa León XIV tiene cáncer de pulmón

Se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida.

El papa León XIV anunció que tiene un nódulo en el pulmón
El papa León XIV anunció que tiene un nódulo en el pulmón La Nación
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Vaticano confirmó este martes que el papa León XIV fue operado en Roma por un adenocarcinoma pulmonar tras detectársele un nódulo localizado.
  • La cirugía videoasistida duró 90 minutos y removió parte del pulmón derecho. La intervención había sido anticipada por el propio pontífice tras el rezo del Ángelus.
  • El Papa se recupera sin complicaciones en observación, mientras el mundo sigue atento a su salud y la Santa Sede ratifica la continuidad de su agenda oficial.
Resumen generado con IA

El mundo está expectante por la salud de León XIV, quien fue operado este martes. Luego de informar que se le extirpó un "pequeño nódulo localizado", el Vaticano agregó en un segundo comunicado que "el diagnóstico es un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en los exámenes preoperatorios".

El nuevo informe también añadió datos sobre la cirugía torácica a la que se sometió: "Se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida", detalló el parte. "Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, después de un breve período de observación, regresó a su habitación en el piso 10", agregó el parte.

"El Santo Padre permaneció en el quirófano durante aproximadamente tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención fue exitosa y no hubo complicaciones", concluyó el informe.

El ingreso al hospital

La intervención había sido anunciada por León XIV el domingo pasado, luego del rezo del Ángelus. Al finalizar la mañana de este martes, la Sala de Prensa de la Santa Sede confirmó que el Pontífice había ingresado al Policlínico Universitario Agostino Gemelli y que sería operado durante la tarde por un nódulo pulmonar.

En ese primer comunicado, el Vaticano había anticipado que brindaría más información a lo largo de la jornada.

La llegada del Papa al centro médico estuvo acompañada por muestras de afecto y oraciones de los fieles que aguardaban desde temprano. Cientos de personas, entre religiosos, sacerdotes y laicos, se congregaron en las inmediaciones del hospital a la espera de novedades sobre su estado de salud.

Al ingresar, León XIV saludó a quienes lo esperaban y al personal médico. Su llegada estuvo marcada por vítores y expresiones de buenos deseos, mientras los presentes elevaban plegarias por su recuperación, señaló el sitio Vaticannews.

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