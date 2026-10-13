¿Qué pasará con la visita del Papa León XIV a la Argentina? Esto dijo el vocero presidencial

Resumen para apurados
- El Gobierno admitió en Casa Rosada que adaptará la agenda del papa León XIV prevista para noviembre en Argentina, tras confirmarse su operación por un tumor pulmonar.
- El pontífice fue intervenido con éxito en Roma por un adenocarcinoma en el lóbulo inferior derecho, debiendo cancelar audiencias previas para iniciar su recuperación.
- La realización y el alcance del viaje a Buenos Aires, Córdoba y Luján dependerán exclusivamente de la evolución médica del Papa y de la decisión final de la Santa Sede.
El Gobierno nacional expresó este martes su acompañamiento al papa León XIV tras la operación por un tumor maligno en el pulmón derecho y admitió que podría modificar la agenda prevista para su visita a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre.
“De parte del Presidente, por supuesto, todo nuestro sentimiento y acompañamiento. Por supuesto la agenda se podrá modificar para hacer posible la llegada del Papa”, afirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una rueda de prensa en Casa Rosada.
El funcionario se refirió al tema después de que el Vaticano confirmara el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el Pontífice en Roma.
“En la conferencia, la información que teníamos era que la operación había sido un éxito y sabíamos por el vocero del Vaticano que no había modificaciones a los planes de venir a Sudamérica”, explicó Ravier. Luego, ante la confirmación del cuadro médico, agregó: “Esto no sé si cambia algo”.
Poco antes, al comenzar su conferencia semanal, el vocero había transmitido los deseos de recuperación del Gobierno. “Le deseamos al Santo Padre una pronta y completa recuperación. Le enviamos nuestro afecto y acompañamiento, con el deseo de que pronto pueda retomar plenamente sus actividades”, expresó.
Horas antes, la mesa política del Gobierno había analizado la situación de salud de Robert Prevost, nombre de nacimiento del Papa. Hasta ese momento, no se habían anunciado cambios en el itinerario y continuaban los preparativos para su llegada. Ahora, la definición depende de las autoridades de la Santa Sede.
Qué se sabe sobre la salud del Papa
Según el comunicado del Vaticano, León XIV fue sometido a una cirugía torácica programada en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante la intervención le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video.
El examen posterior confirmó que el nódulo era un tumor maligno, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios. La operación duró aproximadamente 90 minutos, aunque el Pontífice permaneció cerca de tres horas en el quirófano.
“El procedimiento fue exitoso y no hubo complicaciones”, indicó el parte médico. Tras un breve período de observación, el Papa despertó con normalidad y regresó a su habitación, ubicada en la décima planta del hospital. La intervención estuvo a cargo de Stefano Margaritora, cirujano torácico con miles de operaciones de este tipo.
El nódulo había sido detectado durante una revisión médica de rutina. El propio León XIV había anunciado el domingo, al finalizar el Ángelus, que sería operado y explicó que la lesión se había descubierto en una fase muy temprana y estaba bien localizada. Desde la Santa Sede habían anticipado que el posoperatorio se extendería durante una semana.
A raíz de la intervención, el Pontífice canceló todas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre y no participará en el encuentro internacional por los diez años de Amoris laetitia. Además, la misa del miércoles 14 en la plaza de San Pedro será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización.
Cómo sería la visita a la Argentina
El viaje de León XIV está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
Tras conocerse el diagnóstico y la operación, el Ejecutivo mantiene la expectativa sobre la llegada del Pontífice, aunque reconoció que el cronograma podría modificarse para adaptarse a su evolución y hacer posible la visita. La decisión final dependerá de las autoridades de la Santa Sede.