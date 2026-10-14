El papa León XIV pasó una noche tranquila tras la cirugía para extirparle un tumor maligno en el pulmón

Resumen para apurados
- El papa León XIV pasó una noche tranquila este miércoles en Roma tras ser operado con éxito el martes para extirparle un tumor maligno en su pulmón derecho.
- En su primera internación papal, un equipo médico le extirpó el lóbulo inferior mediante una cirugía de 90 minutos. El pontífice despertó lúcido y en buen estado.
- Los análisis sobre el tejido extraído y los ganglios determinarán el estadio del cáncer y si el pontífice requerirá tratamientos adicionales como quimioterapia.
El papa León XIV pasó una noche “tranquila” en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, luego de ser operado para extirparle un adenocarcinoma en el pulmón derecho. El Vaticano informó este miércoles que difundirá nuevas novedades sobre su estado de salud a lo largo del día, aunque por el momento no brindó detalles adicionales sobre su evolución.
“La noche del Papa transcurrió tranquilamente. Se proporcionará más información a lo largo del día”, señaló la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un mensaje publicado en su canal de Telegram.
La intervención se realizó el martes y constituyó la primera hospitalización del pontífice desde el comienzo de su papado. Según el parte oficial, la cirugía fue exitosa y se desarrolló sin complicaciones.
León XIV ingresó al Gemelli a las 13.07, hora local, para someterse a una cirugía torácica videoasistida. El equipo médico, encabezado por el profesor Stefano Margaritora, jefe de Cirugía Torácica del hospital romano, extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.
El procedimiento duró 90 minutos, aunque el Papa permaneció alrededor de tres horas en el quirófano. Durante la intervención, un examen histológico confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como habían sospechado los especialistas a partir de los estudios preoperatorios, según informó la Santa Sede a través de Vatican News.
El comunicado oficial describió la intervención como una cirugía de carácter “radical”, una expresión que alude al objetivo de extirpar por completo el tejido afectado. Las autoridades vaticanas remarcaron que el procedimiento concluyó sin complicaciones.
Tras salir del quirófano, el pontífice despertó lúcido y orientado. Luego de un breve período de observación, regresó a la habitación que ocupa en el décimo piso del hospital.
De acuerdo con la información difundida por la agencia oficial del Vaticano, el Papa se encontraba consciente y en buenas condiciones inmediatas tras la operación. Incluso, según relató el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, pidió la cena al regresar a su habitación.
Los estudios definirán los próximos pasos del tratamiento
Durante los próximos días, los médicos realizarán controles posoperatorios y analizarán el tejido extraído, incluidos los ganglios linfáticos. Los resultados serán determinantes para establecer si la enfermedad permanece localizada o si existen indicios de que se haya extendido a otras zonas.
Hasta el momento, el Vaticano no informó si León XIV deberá someterse a quimioterapia, inmunoterapia u otro tratamiento complementario. La decisión dependerá de los resultados de los estudios anatomopatológicos y de la evaluación posterior del equipo médico.
El doctor Stephen Liu, especialista en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Georgetown, explicó a la agencia Associated Press que el diagnóstico, por sí solo, no permite determinar el estadio de la enfermedad.
“Necesitamos saber qué tan grande es, cuántos puntos en el pulmón están involucrados, si es solo un nódulo o más de uno, y si los ganglios linfáticos son cancerosos”, señaló el especialista.
Liu indicó que, si los estudios detectaran una extensión del tumor, sería necesario realizar evaluaciones adicionales para definir la estrategia terapéutica. Entre las alternativas posibles mencionó la quimioterapia, la inmunoterapia y las terapias dirigidas.
Por ahora, la Santa Sede no comunicó los resultados de los análisis de los ganglios linfáticos ni precisó cuándo estarán disponibles. Esos datos serán fundamentales para conocer el alcance de la enfermedad y determinar los próximos pasos en la recuperación del pontífice.