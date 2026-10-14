El papa León XIV pasó una noche tranquila tras la cirugía para extirparle un tumor maligno en el pulmón

El papa León XIV pasó una noche “tranquila” en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, luego de ser operado para extirparle un adenocarcinoma en el pulmón derecho. El Vaticano informó este miércoles que difundirá nuevas novedades sobre su estado de salud a lo largo del día, aunque por el momento no brindó detalles adicionales sobre su evolución.