Preocupación y oraciones en la Iglesia argentina por la salud de León XIV: el Gobierno mantiene la organización de su visita

Resumen para apurados
- La Iglesia y el Gobierno argentino siguen con inquietud la salud del papa León XIV tras ser operado en Roma de un tumor pulmonar, aunque mantienen el plan de su visita en noviembre.
- El pontífice fue intervenido en el hospital Gemelli por un adenocarcinoma. Autoridades y obispos aclararon que no hay notificación de la Santa Sede que altere la agenda prevista.
- La concreción de la gira papal por Argentina, Uruguay y Perú dependerá de su evolución clínica, mientras el Estado mantiene la logística ante una eventual reprogramación.
La preocupación y las oraciones marcaron las primeras reacciones de la Iglesia argentina tras conocerse que el papa León XIV fue sometido a una cirugía para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. Mientras los obispos siguen atentos a los partes médicos difundidos desde Roma, crece la expectativa por la evolución del pontífice y por las posibles consecuencias de su estado de salud sobre la visita que tiene prevista a la Argentina en noviembre.
Por el momento, la gira por la Argentina, Uruguay y Perú continúa en pie. Desde el Episcopado señalaron que no recibieron indicaciones oficiales que obliguen a modificar los preparativos. “Por ahora manejamos y trabajamos sobre su venida”, explicó un obispo que sigue de cerca las comunicaciones con Roma.
Cualquier decisión sobre una eventual postergación o modificación del viaje dependerá del Vaticano. Hasta que la Santa Sede no comunique una definición, la incertidumbre se mantiene. “Estamos en una atmósfera de duda”, agregó una fuente del Episcopado, al describir el clima que atraviesa la Iglesia argentina.
La preocupación también se instaló en el Gobierno, que sigue atentamente las novedades sobre la salud del pontífice y mantiene, por ahora, el operativo de organización de la visita.
El Gobierno espera definiciones del Vaticano
Hasta el momento las autoridades argentinas no habían recibido una notificación oficial sobre posibles cambios en la gira. La información disponible se limitaba al parte médico difundido por la Santa Sede, mientras los funcionarios aguardaban novedades sobre la evolución de León XIV.
La noticia sobre el adenocarcinoma pulmonar sorprendió al Gobierno. El vocero Adrián Ravier había concluido su conferencia de prensa cuando trascendió el diagnóstico. Consultado poco después, puso el foco en la salud del Papa por encima de los preparativos para su llegada.
“Más allá del deseo de tener esa fiesta de recepción del Papa, la prioridad es su salud. Queremos que esté bien, esperaremos novedades”, expresó Ravier ante los periodistas acreditados.
En la misma línea, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno y las jurisdicciones involucradas -la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba- resolvieron continuar con la planificación del operativo. La decisión, explicó, también fue transmitida a los jefes de las fuerzas de seguridad.
“La instrucción ha sido: ‘Hasta que no haya una información oficial seguimos trabajando’”, afirmó. Además, agregó que las tareas preparatorias continuarán mientras no exista una comunicación formal que indique lo contrario. “Si toca posponer, reprogramar, estamos dispuestos a que se defina luego de la información del Vaticano”, sostuvo.
El canciller Pablo Quirno también ratificó que el Gobierno mantiene los preparativos y señaló que había estado en contacto con representantes del Vaticano antes de la intervención quirúrgica.
“Lo que surge del parte médico nos da la noticia de que esto estaba previsto. Uno puede decir: ‘La rapidez en la que se realizó la operación es porque tenían algún sentido de la urgencia’. Pero hasta ahora no tenemos ninguna información relacionada con el viaje, que es totalmente secundario”, afirmó.
Quirno agregó que las gestiones con la Santa Sede continúan. “Tuvimos ayer una reunión con el Vaticano, hoy nos pidieron la avanzada... Las decisiones se tomarán cuando se tienen que tomar”, concluyó.
Silencio y expectativa en el Episcopado
En la Iglesia argentina, las primeras expresiones públicas estuvieron atravesadas por la preocupación y los pedidos de oración. Con el correr de las horas, el clima inicial dio paso a una espera cautelosa, a la espera de información más precisa sobre la recuperación del pontífice y sus próximos compromisos.
Una fuente eclesiástica resumió la situación con una frase: “Por el momento compartimos pareceres, pero no tenemos información cierta”.
La misma fuente describió como “triste y difícil” el momento que atraviesa León XIV, luego de la intervención realizada en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, de Roma. Durante la cirugía, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, afectado por un adenocarcinoma.
Antes de que se conociera el alcance de la operación, el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi, había expresado su preocupación por la noticia de la intervención quirúrgica. En declaraciones a Noticias Jesús María, reconoció el impacto que generó el anuncio y manifestó su deseo de que el Papa pueda concretar el viaje a la Argentina.
“Mantenemos la ilusión y el deseo de que lo tengamos acá”, expresó. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de anteponer la recuperación del pontífice a cualquier expectativa por su llegada. “Uno a veces piensa egoístamente en su venida, pero lo primero que hay que pensar es en su salud”, afirmó.
Rossi también destacó la vitalidad de León XIV y pidió por su pronta recuperación. “Rezamos para que prontito lo tengamos muy de pie, muy activo, porque realmente es un hombre lleno de vida y ágil”, señaló.
El pedido de salud del nuncio apostólico
La preocupación por el estado del Papa también había quedado reflejada en una celebración religiosa realizada el lunes, un día antes de la operación. Durante una misa por las fiestas patronales en la basílica del Pilar, en el barrio porteño de Recoleta, el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, pidió públicamente por la salud del pontífice.
Ante una iglesia colmada, el representante diplomático de la Santa Sede rogó a Dios que concediera salud y sanación a León XIV, a quien se le ha confiado el ministerio petrino.
En esa misma celebración, Banach expresó su confianza en que el Papa visite la Argentina en noviembre y lleve su mensaje a los fieles. “Nos anunciará el Evangelio cuando camine entre nosotros el próximo mes de noviembre”, manifestó.