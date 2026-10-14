Preocupación y oraciones en la Iglesia argentina por la salud de León XIV: el Gobierno mantiene la organización de su visita

La preocupación y las oraciones marcaron las primeras reacciones de la Iglesia argentina tras conocerse que el papa León XIV fue sometido a una cirugía para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. Mientras los obispos siguen atentos a los partes médicos difundidos desde Roma, crece la expectativa por la evolución del pontífice y por las posibles consecuencias de su estado de salud sobre la visita que tiene prevista a la Argentina en noviembre.