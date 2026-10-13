Investigan transferencias de la FIFA y Camioneros a "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

Las transferencias de la FIFA bajo la lupa

Pollicita solicitó que se libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe el motivo de los pagos, los cargos o las funciones que los habrían originado y las cuentas bancarias de destino. También pidió que el organismo detalle la totalidad de los honorarios, dietas, viáticos y cualquier otra suma que le haya abonado a Tapia desde 2016.