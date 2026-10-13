Investigan transferencias de la FIFA y Camioneros a "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

Resumen para apurados
- El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga a Claudio Tapia en Argentina por presunto enriquecimiento ilícito tras detectar giros no declarados de la FIFA y Camioneros.
- La fiscalía pidió exhortos a Suiza por U$S 190.000 de la FIFA, explicaciones al gremio por 37 depósitos y solicitó levantar el secreto financiero de su exesposa Paola Moyano.
- La causa busca determinar si hubo inconsistencias patrimoniales, lo que podría derivar en imputaciones formales y afectar la conducción política del fútbol argentino.
El fiscal federal Gerardo Pollicita profundizó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y pidió determinar el origen y el motivo de una serie de transferencias bancarias que, según indicó, no aparecen identificadas entre los ingresos consignados en las declaraciones juradas analizadas en el expediente.
Entre las medidas solicitadas, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió que la FIFA precise el concepto de tres transferencias por un total de U$S 189.577,18 recibidas por Tapia. Además, pidió al Sindicato de Choferes de Camiones que informe el motivo de 37 acreditaciones bancarias registradas entre 2016 y 2019.
Los requerimientos forman parte de la causa que tramita en la Justicia federal y apuntan a reconstruir los ingresos del dirigente, identificar su origen y establecer si se corresponden con los bienes y las declaraciones patrimoniales incorporados a la investigación.
Las transferencias de la FIFA bajo la lupa
Pollicita solicitó que se libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe el motivo de los pagos, los cargos o las funciones que los habrían originado y las cuentas bancarias de destino. También pidió que el organismo detalle la totalidad de los honorarios, dietas, viáticos y cualquier otra suma que le haya abonado a Tapia desde 2016.
De acuerdo con la documentación bancaria incorporada al expediente, las tres transferencias fueron realizadas en las siguientes fechas:
- 19 de diciembre de 2018: U$S 49.585,53.
- 27 de junio de 2019: U$S 124.583,56.
- 27 de marzo de 2020: U$S 15.408,09.
Los dos primeros giros se acreditaron en una caja de ahorro en dólares de Tapia en el Banco Credicoop. El tercero fue liquidado en pesos en otra cuenta de la misma entidad, por un total de $985.049,15.
Los registros de comercio exterior del banco identificaron como ordenante a “Federation iternat” y consignaron que los fondos provenían de Suiza.
Según el planteo fiscal, en las declaraciones juradas analizadas no se identificaron ingresos provenientes de la FIFA que permitieran explicar esas acreditaciones. Por ese motivo, Pollicita pidió información adicional para establecer si los pagos correspondían a funciones desempeñadas por Tapia, honorarios, viáticos u otros conceptos.
Los 37 depósitos del Sindicato de Camioneros
La investigación también apunta a una serie de acreditaciones realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.
El fiscal pidió que la organización gremial explique el concepto de 37 depósitos por un total de $1.494.678,79, efectuados entre el 28 de enero de 2016 y el 4 de enero de 2019.
Además, requirió el legajo laboral del dirigente, información sobre los cargos o funciones que desempeñó, sus recibos de haberes y las liquidaciones correspondientes a cualquier otro concepto que hubiera cobrado. También solicitó las fechas de alta y baja de la relación laboral.
En su presentación, Pollicita señaló que esas acreditaciones fueron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período analizado. En las declaraciones juradas examinadas, agregó, Tapia había consignado ingresos provenientes del Ceamse, la Conmebol y la AFA.
El objetivo de la medida es determinar a qué correspondían los fondos enviados por el sindicato y establecer si fueron declarados de manera adecuada.
Piden ampliar la investigación sobre su exesposa
El fiscal también solicitó extender las medidas de investigación a Paola Moyano, exesposa de Tapia, a partir de información aportada por el Banco Credicoop sobre cuentas y productos financieros vinculados con el dirigente.
Según esos registros, Moyano fue incorporada como firmante de dos cuentas bancarias de Tapia el 12 de febrero de 2019, la misma fecha en que se depositaron U$S 620.000 en efectivo en una de ellas. Además, figura como cotitular de una caja de seguridad abierta ese día y como usuaria de tarjetas adicionales.
A partir de esos datos, Pollicita pidió que el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero dispuesto para Tapia se extienda también a Moyano, desde 2016 hasta la actualidad.
El planteo se fundamenta, según el fiscal, en que la mayor parte de los bienes consignados en las declaraciones juradas del presidente de la AFA tendría carácter ganancial, por lo que consideró necesario ampliar el análisis patrimonial.
Los pagos de la AFA y los viáticos
Entre las restantes medidas solicitadas, Pollicita requirió que la AFA brinde explicaciones sobre cinco transferencias realizadas a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, por un total de $1.476.000.
También pidió que la entidad detalle los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber recibido, junto con la documentación respaldatoria correspondiente.
El requerimiento incluye información sobre las tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia, sus límites de gastos y las rendiciones presentadas.