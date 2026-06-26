Confirmaron los procesamientos de "Chiqui" Tapia, Toviggino y la AFA por posible evasión de impuestos

Resumen para apurados
- La Cámara en lo Penal Económico de Argentina confirmó el procesamiento de Claudio Tapia, Pablo Toviggino y la AFA por la presunta evasión de $19.000 millones este viernes.
- La medida quedó firme al declararse desierta la apelación de Tapia. Se investiga la omisión de depositar retenciones de IVA, Ganancias y Seguridad Social entre 2024 y 2025.
- Con esta resolución, los imputados quedan más cerca del juicio oral bajo embargos millonarios y prohibición de salir del país, impactando la cúpula del fútbol argentino.
La Cámara en lo Penal Económico dejó firme este viernes el procesamiento del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en la causa que investiga la presunta retención indebida de aportes por un monto estimado en $19.000 millones.
La resolución también confirmó el procesamiento, el embargo por $350 millones y la prohibición de salida del país del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, con lo que ambos quedaron más cerca de afrontar un juicio oral.
En el caso de Tapia, la Cámara declaró desierta la apelación presentada por su defensa al considerar que no se presentó en término a una audiencia, por lo que el procesamiento, el embargo y la prohibición de salir del país dispuestos por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante quedaron firmes. El dirigente se encuentra actualmente en Estados Unidos, donde acompaña a la Selección Argentina en el Mundial, con autorización judicial, consignó el sitio Infobae.
La misma situación alcanzó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como persona jurídica, ya que comparte la representación legal con Tapia. La apelación también fue declarada desierta, por lo que se mantuvieron el procesamiento y el embargo.
Respecto de Toviggino, el tribunal confirmó su procesamiento al considerar acreditada su responsabilidad en la omisión de depositar dentro de los plazos legales las sumas retenidas por la AFA en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social entre 2024 y 2025, por un monto calculado en $19.000 millones.
En la resolución, la Cámara sostuvo que la AFA "durante todo el período en el que habrían tenido lugar los hechos investigados, contó con esos fondos en sus cuentas, lo que denota que tenía una situación financiera que le permitía cumplir con los depósitos de las sumas retenidas y percibidas" dentro de los plazos establecidos.
Sin embargo, los jueces advirtieron que "transcurridos los plazos legales, dichos depósitos no se verificaron" y señalaron que el incumplimiento "no resultaría ajeno al ámbito de la organización que tenía a cargo" Toviggino. En ese sentido, remarcaron que el tesorero "era quien daba la orden al sector correspondiente sobre qué obligaciones debían pagarse".
Por otra parte, los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio revocaron el procesamiento de Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, y ordenaron profundizar la investigación para determinar el grado de participación que pudieron haber tenido en la maniobra investigada.
Tapia permanece en Estados Unidos, donde integra la delegación argentina que participa del Mundial con autorización judicial. Toviggino, en tanto, continúa en el país. La resolución de la Cámara no modifica, por el momento, la situación procesal de ninguno de los dos.