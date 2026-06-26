Confirmaron los procesamientos de "Chiqui" Tapia, Toviggino y la AFA por posible evasión de impuestos

En el caso de Tapia, la Cámara declaró desierta la apelación presentada por su defensa al considerar que no se presentó en término a una audiencia, por lo que el procesamiento, el embargo y la prohibición de salir del país dispuestos por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante quedaron firmes. El dirigente se encuentra actualmente en Estados Unidos, donde acompaña a la Selección Argentina en el Mundial, con autorización judicial, consignó el sitio Infobae.