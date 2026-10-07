La carta de “Chiqui” Tapia a Messi y la frase con la que cerró su despedida: “Mi héroe favorito”

“Esta siempre va a ser tu casa”

El cierre fue el pasaje más emotivo. “Las camisetas algún día se cuelgan. Los partidos terminan. Los estadios se apagan. Las leyendas, no”, escribió, antes de evocar el 18 de diciembre de 2022, el día de la final ante Francia. La firma terminó de definir el tono de la carta: “Nuestro capitán. Nuestro campeón. Nuestro 10. Mi héroe favorito. Gracias por todo, Leo”.