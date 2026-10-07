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La carta de “Chiqui” Tapia a Messi y la frase con la que cerró su despedida: “Mi héroe favorito”

El presidente de la AFA despidió al capitán con un texto en redes. Destacó su humildad, su compromiso con la camiseta y un legado que unió generaciones.

HOMENAJE. El titular de la AFA le dedicó una carta a Messi tras su último partido con la Selección argentina en el Monumental.
HOMENAJE. El titular de la AFA le dedicó una carta a Messi tras su último partido con la Selección argentina en el Monumental.
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Claudio Tapia despidió con una carta a Lionel Messi tras su último partido en el Monumental, destacando su calidad humana y calificándolo como 'mi héroe favorito'.
  • El mensaje se difundió tras el 3-0 ante Benín y repasó la resiliencia del diez ante las críticas históricas, además de las consagraciones en la Copa América y en Qatar 2022.
  • El adiós de Messi en suelo argentino sella una era histórica que unió generaciones y marca el inicio de una profunda renovación deportiva e identitaria para la Selección.
Resumen generado con IA

Claudio “Chiqui” Tapia eligió las palabras para despedir a Lionel Messi. Horas después del 3-0 ante Benín en el Monumental, el presidente de la AFA publicó en sus redes una carta dedicada al capitán, en la que dejó de lado los goles y los trofeos para hablar de la persona detrás del "10".

El texto arranca con la aceptación de un momento que nadie quería vivir. “Llegó ese día que nadie quería que llegara”, escribió el dirigente, y aclaró que lo que terminaba era un ciclo y no una historia, porque las historias que se vuelven eternas, sostuvo, ya no tienen final.

Lejos de enumerar logros, Tapia trazó un retrato de carácter. Destacó la humildad del rosarino cuando el mundo lo celebraba, su manera de trabajar aun sin nada que demostrar y el respeto por sus compañeros. También valoró su compromiso con la camiseta, “incluso cuando llevarla pesaba más de lo que cualquiera podía imaginar”.

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La carta también recorre los años difíciles: las críticas, las dudas y las veces en que el "10" pudo rendirse y eligió volver. Después llegaron las recompensas, que el titular de la AFA enumeró una tras otra: la Copa América, la Finalissima en Wembley y “esa tarde en Qatar” que, según escribió, los argentinos guardarán para siempre.

Para el dirigente, el mayor logro del capitán excede las vitrinas. “Uniste generaciones”, escribió, en referencia a abuelos, padres, hijos y nietos abrazados por la misma camiseta y emocionados por el mismo "10". “Eso también es tu legado”, agregó.

“Esta siempre va a ser tu casa”

El cierre fue el pasaje más emotivo. “Las camisetas algún día se cuelgan. Los partidos terminan. Los estadios se apagan. Las leyendas, no”, escribió, antes de evocar el 18 de diciembre de 2022, el día de la final ante Francia. La firma terminó de definir el tono de la carta: “Nuestro capitán. Nuestro campeón. Nuestro 10. Mi héroe favorito. Gracias por todo, Leo”.

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