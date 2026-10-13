Darán una charla gratuita en la UTN destinada a jóvenes para prevenir el cáncer de mama

El voluntariado de jóvenes de Rotary hizo un llamado abierto a participar de la charla que se llevará a cabo este sábado 17 de octubre en Rivadavia 1050, en la sede de la UTN. La charla será a las 17 y en ella la doctora Ousset tocará puntos relacionados a la prevención y concientización del cáncer de mama, una de las grandes problemáticas de salud en todo el mundo.