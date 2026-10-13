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Darán una charla gratuita en la UTN destinada a jóvenes para prevenir el cáncer de mama

Una ginecóloga tucumana, un voluntariado y la UTN invitan a derribar los mitos en torno a esta enfermedad.

Darán una charla gratuita en la UTN destinada a jóvenes para prevenir el cáncer de mama
Foto: Instagram/draceciliaousset - sde.gob.ar
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La ginecóloga Cecilia Ousset dará una charla gratuita sobre prevención del cáncer de mama este sábado en la UTN Tucumán, convocada por Rotaract por el Octubre Rosa.
  • El encuentro abordará mitos sobre el dolor y los bultos mamarios, promoviendo el conocimiento del cuerpo y desmitificando el temor a realizarse mamografías.
  • La iniciativa busca derribar tabúes en las jóvenes para incentivar controles ginecológicos tempranos, fundamentales para lograr un diagnóstico oportuno y curable.
Resumen generado con IA

En el marco del Octubre Rosa, instituciones del mundo entero buscan concientizar sobre la importancia de prevenir el cáncer de mama. Rotaract Club Tucumán, junto con la Universidad Tecnológica Nacional, organizaron una charla que se dará en relación a la temática del mes. La misma será brindada por la ginecóloga especialista, doctora Cecilia Ousset.

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El voluntariado de jóvenes de Rotary hizo un llamado abierto a participar de la charla que se llevará a cabo este sábado 17 de octubre en Rivadavia 1050, en la sede de la UTN. La charla será a las 17 y en ella la doctora Ousset tocará puntos relacionados a la prevención y concientización del cáncer de mama, una de las grandes problemáticas de salud en todo el mundo.

Mitos en torno al cáncer de mama

En la previa de la charla gratuita, la doctora Cecilia Ousset derribó algunas falsas creencias que giran en torno al cáncer de mama. En primer lugar, sostuvo que es importante que las mujeres empiecen a conocer sobre la problemática desde que son jóvenes, porque son el público ideal para formar en lo que respecta a la prevención.

Para la profesional, la importancia de la concientización reside en conocer el cuerpo, los factores de riesgo, aprender a tratarlos, y también para saber cuáles son los cambios que pueden producirse en el cuerpo y cuáles los que ameritan una consulta médica.

Entre los principales mitos respecto al cáncer de mama, destacó que se cree que este inicia con un pequeño bulto en la mama o con dolor en la zona. “El cáncer de mama no siempre empieza con un bulto y casi nunca comienza con dolor”, señaló.

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También se refirió a una problemática o creencia que hay en torno a la mamografía, un estudio que deben realizarse generalmente las mujeres mayores de 35 años y, en algunos casos puntuales, las menores. “La mamografía no duele”, remarcó la ginecóloga en referencia a la creencia de que es un procedimiento que produce daño.

Romper el tabú sobre el cáncer de mama

El cáncer de mama atraviesa un doble estigma: por un lado, el que surge al hablar de cáncer y, por otro, el de los chequeos ginecológicos que deben practicarse las mujeres. Para Ousset, la combinación de controles ginecológicos para la prevención del cáncer de mama genera miedo a obtener un resultado que indique que algo no anda bien.

“Ese miedo hay que atravesarlo valientemente, porque ser valiente no es no tener miedo, es hacer las cosas a pesar de tener miedo. Atravesar ese miedo para poder hacer un diagnóstico precoz con un tratamiento oportuno, porque el cáncer de mama también se cura”.

La charla también hará un repaso por las formas de detectar algunos signos de alerta desde temprana edad.

Temas Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Tucumán
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