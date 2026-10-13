La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca prevenir inundaciones con la apertura de dos canales

El Plan de Emergencia Hídrica de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán exhibirá sus resultados este mes. La Intendencia y el Gobierno provincial fijaron para el martes 20 la inauguración de dos canales de 1.500 metros cada uno en el barrio 360 Viviendas. Son trabajos que prevén mitigar los efectos de las inundaciones en el sur de la Capital.
El gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla encabezaron en abril el acto de inicio del proyecto hidráulico. El plan contempla la ejecución de dos intervenciones principales que forman parte del sistema de drenaje del sector: la adecuación del canal Sur Nueva Esperanza y la mejora del canal Norte Alejandro Heredia.
Se demolieron y reconstruyeron cinco alcantarillas existentes y fueron reemplazadas por estructuras de hormigón con mayores dimensiones. El secretario de Obras Públicas del municipio, Claudio Bravo, aseguró que dichos trabajos posibilitarán el desagote de los sectores más deprimidos de la zona sur de San Miguel de Tucumán. Las tareas fueron financiadas en partes iguales por la Intendencia y la Provincia, por un total de $1.500 millones.
Además, el funcionario mencionó los avances administrativos de las obras para el canal Margarita. “Ya se licitó, se adjudicó y está en proceso de obra. Es una intervención importante porque es el barrio Margarita y es una zona comprometida”, señaló.
En línea con los proyectos hidráulicos previstos para esta última parte del año, Bravo mencionó intervenciones en el barrio Kennedy. “Estamos iniciando trabajos para mejorar la capacidad de desagüe. Vamos a hacer imbornales y estamos haciendo canalización. También estamos interviniendo al sur de la avenida Roca hasta la prolongación de la Alem”, indicó.
El secretario comentó acerca de otras dos intervenciones en el barrio San Fernando y otra sobre la avenida Américo Vespucio. “Por otro lado, estamos limpiando todos los canales que hay a diario, porque el problema de la basura en la gente es permanente”, reconoció.
Asimismo, Bravo resaltó los proyectos que la Municipalidad ha planificado para la ciudad. “Son obras de infraestructura muy importantes las que hacen falta. Nosotros ya tenemos una hoja de ruta, sabemos qué es lo que tenemos que hacer”, aseveró.
Y mencionó una de las obras -según resaltó- más ambiciosas de la gestión de Chahla. “Se están elaborando los proyectos ejecutivos del colector Norte-Panamá, que va pegada al ferrocarril Mitre y se prolonga hasta el parque Norte. Son obras que van con financiamiento externo, y lo estamos buscando. También con el colector Alsina”, contó el funcionario.
Estado de las calles
En paralelo, Bravo aseguró que la repartición municipal lidera un plan de bacheo “intensísimo” en la Capital. “Hay tres grupos que están interviniendo permanentemente distintas zonas. Y seguimos con otro plan de reemplazar esquinas comprometidas, las más transitadas, porque el agua termina destruyendo todo”, dijo.
El funcionario agregó: “estamos tratando de conjugar que haya una transitabilidad segura de todas las arterias que tenemos, coordinando con la SAT por otro gran problema que son las pérdidas de agua y cloacas. Nos estamos haciendo cargo de todo porque la doctora quiere una ciudad más viva”.