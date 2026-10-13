La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca prevenir inundaciones con la apertura de dos canales

Se demolieron y reconstruyeron cinco alcantarillas existentes y fueron reemplazadas por estructuras de hormigón con mayores dimensiones. El secretario de Obras Públicas del municipio, Claudio Bravo, aseguró que dichos trabajos posibilitarán el desagote de los sectores más deprimidos de la zona sur de San Miguel de Tucumán. Las tareas fueron financiadas en partes iguales por la Intendencia y la Provincia, por un total de $1.500 millones.