Cinco listas competirán en Tucumán por la conducción del sindicato de Camioneros: interna, reclamos y propuestas

Primeros 100 días

César Torres afirma que el sindicato perdió presencia en las empresas y que los trabajadores dejaron de contar con algunos beneficios. “Cuando un sindicato deja de estar en las empresas, deja de escuchar al afiliado y deja de resolver los problemas concretos, empieza a perder su razón de ser. Hoy hay compañeros preocupados por sus fuentes de trabajo, por la atención de la salud y por servicios que antes eran parte de la vida cotidiana de la familia camionera”, señaló.