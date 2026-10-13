Cinco listas competirán en Tucumán por la conducción del sindicato de Camioneros: interna, reclamos y propuestas

Este sábado y domingo se realizarán las elecciones en el Sindicato de Camioneros de Tucumán, en las que más de 5.500 afiliados estarán habilitados para votar. En la contienda gremial competirán cinco listas. La cantidad de nóminas marca una inédita fragmentación del oficialismo gremial, que llegó dividido a los comicios luego de la asunción de César Torres, en 2022.
Cuatro dirigentes del actual Consejo Directivo conformaron líneas propias, mientras que la quinta corresponde a Julio Flores, quien ya había competido en las elecciones anteriores como opositor.
La junta electoral oficializó las candidaturas el 24 de julio. Torres, secretario general electo en 2022 y actualmente de licencia, encabeza la lista Celeste y Blanca. Rafael Chela Gonzáles, actual secretario general interino, se presenta por la Naranja; Luis Barrionuevo, secretario gremial, por la Verde; Natalia Carrizo, secretaria de la Mujer y Discapacidad, por la Dorada; y Flores, por la Blanca.
Los candidatos plantean distintas prioridades para el sindicato, con propuestas vinculadas a la atención sanitaria, los beneficios para las familias, las condiciones laborales y la participación de los afiliados.
Deudas y nuevas obras
Rafael Chela Gonzáles, actual secretario general interino, busca continuar al frente del gremio. Según afirmó, durante su gestión logró saldar deudas millonarias con proveedores, instituciones y profesionales, además de incorporar equipamiento y mejorar los salarios de los médicos de la obra social.
“Hoy las cuentas son claras y nuestros afiliados pueden sentirse orgullosos de tener una institución que cuida celosamente el aporte de ellos”, sostuvo.
Entre sus propuestas, mencionó la incorporación de personal y nuevas especialidades médicas, la compra de equipamiento, la continuidad de las obras de infraestructura en los predios sindicales y una aplicación para que los afiliados puedan gestionar turnos y presentar consultas. También planteó sumar representantes de distintos sectores a las mesas de decisión. “Lo que logramos resolver, acomodar y transparentar no sea en vano, sino que, por el contrario, logremos bajo la misma forma de trabajo hacer crecer mucho más a esta institución”, afirmó.
Salud y modernización
Luis Barrionuevo sostiene que el gremio atraviesa un momento difícil por la situación económica nacional, la caída del consumo y la reducción de personal en las empresas. Como primera medida, propone priorizar la obra social, con especial atención a las personas con discapacidad. También plantea modernizar la organización, formar nuevos dirigentes y garantizar espacios de escucha para los afiliados.
“Me llevó a competir el pedido de los compañeros. Durante muchos años me preparé desempeñando distintas funciones dentro del gremio, y fueron los trabajadores, a través del cuerpo de delegados, quienes me plantearon que era la persona más preparada para conducir”, afirmó.
Según explicó, busca una conducción con presencia permanente en los lugares de trabajo, mayor participación de la comisión directiva y del cuerpo de delegados, y una organización abierta al diálogo con los trabajadores. “
Primeros 100 días
César Torres afirma que el sindicato perdió presencia en las empresas y que los trabajadores dejaron de contar con algunos beneficios. “Cuando un sindicato deja de estar en las empresas, deja de escuchar al afiliado y deja de resolver los problemas concretos, empieza a perder su razón de ser. Hoy hay compañeros preocupados por sus fuentes de trabajo, por la atención de la salud y por servicios que antes eran parte de la vida cotidiana de la familia camionera”, señaló.
Para revertir esa situación, propone un programa para los primeros 100 días de gestión, con medidas destinadas a mejorar los servicios y recuperar actividades recreativas para las familias camioneras. En materia sanitaria, plantea incorporar sanatorios y prestadores mediante convenios para ampliar las opciones de atención. También propone recuperar campings, organizar nuevamente los festejos por el Día del Niño y promover viajes de egresados en avión para los hijos de afiliados con mejores promedios. Además, plantea generar espacios inclusivos para los hijos de trabajadores con discapacidad.
Torres señaló que su decisión de competir está vinculada con su relación con los afiliados y sus familias. “No estoy compitiendo para volver a ocupar un cargo. Estoy compitiendo porque siento que todavía tengo mucho para darle a esta familia camionera”, expresó.
Vivienda y transparencia
Natalia Carrizo propone mejorar la atención sanitaria, defender salarios dignos y avanzar con el proyecto Barrio Camionero, que contempla 250 viviendas. La candidata también pone el foco en la transparencia de la administración sindical y en el vínculo con los afiliados.
“Nuestras prioridades son claras: salud, salarios dignos y vivienda. Defender los derechos de cada trabajador, mejorar la atención de salud para toda la familia camionera y avanzar con nuestro proyecto del Barrio Camionero de 250 viviendas, con una administración transparente”, afirmó.
Con una trayectoria sindical iniciada en 2002 y más de dos décadas de experiencia provincial y nacional, Carrizo, secretaria de la Mujer y Discapacidad, se convirtió en la primera mujer en postularse para conducir el gremio en Tucumán. Destacó su trabajo en proyectos de inclusión, discapacidad y acompañamiento a las familias. “Si desde ese pequeño lugar logramos tanto, imagino todo lo que podemos construir conduciendo nuestro sindicato”, expresó.
“Después de tantos años trabajando, sentí que era momento de animarme a cambiar las cosas”, afirmó. La candidata sostuvo que busca una conducción “más humana, cercana y transparente”, en la que el trabajador vuelva a ocupar el lugar central.
Condiciones laborales
Flores atribuye la situación actual del gremio a la fractura interna de sus dirigentes y advierte sobre la incertidumbre laboral. Su propuesta apunta a unificar las distintas actividades que nuclea Camioneros en Tucumán y trabajar junto con la Federación para realizar inspecciones en las empresas.
El candidato de la Lista Blanca plantea controlar el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo 40/89, en aspectos vinculados con los salarios, la seguridad y el ambiente laboral. También propone mejorar la atención de la obra social y coordinar acciones con otras provincias para recuperar beneficios.
“La decisión de presentarnos en estas elecciones es para trabajar de manera distinta, estar más presentes y unir a todos los trabajadores porque hay sectores que están divididos”, señaló Flores. En ese sentido, se refirió a las divisiones internas del gremio: “La unión es la base sólida del sindicalismo, hoy más que nunca debemos unir fuerzas entre todos, pero no solamente Tucumán, sino sumar la unión con otras provincias”.