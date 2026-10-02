Investigación tucumana: un yogur, ¿aliado contra el cáncer de mama?

Células tumorales

Los investigadores realizaron, además, pruebas de laboratorio para analizar qué ocurría con las células tumorales. Observaron que sustancias relacionadas con las bacterias en el yogur disminuían la capacidad de las células tumorales para sobrevivir y desplazarse. En algunos casos, estos efectos se mantuvieron o se potenciaron al combinarlos con la quimioterapia. De Moreno precisa que la propuesta apunta a acompañar los tratamientos contra el cáncer y no a remplazarlos. “Los probióticos no son una cura o un tratamiento, sino una ayuda para poner a la persona en mejores condiciones para enfrentar lo que debe enfrentar”, explicó. Por ahora, los resultados corresponden a experimentos realizados en animales y en células en el laboratorio. Debido a ello, aún no se puede afirmar que el yogur produzca los mismos efectos en personas con cáncer de mama. Para comprobarlo serían necesarios estudios clínicos en pacientes. Cerasuolo presentará los resultados de la investigación en las 33ª Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que se harán en Porto Alegre, Brasil.