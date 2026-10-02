Investigación tucumana: un yogur, ¿aliado contra el cáncer de mama?

Resumen para apurados
- Investigadores del Conicet Tucumán desarrollaron en octubre un yogur con bacterias lácticas que frena metástasis de cáncer de mama al complementar la quimioterapia.
- El alimento utiliza cepas estudiadas por el Cerela y fue probado con capecitabina en animales, donde logró proteger el intestino y atenuar la pérdida de peso durante la terapia.
- Los expertos aclaran que el desarrollo actúa como adyuvante sin reemplazar la quimio. El siguiente paso será validar su eficacia en humanos mediante futuros ensayos clínicos.
Un yogur desarrollado en Tucumán mostró resultados alentadores como complemento de la quimioterapia en un modelo experimental de cáncer de mama metastásico. Elaborado con dos bacterias lácticas seleccionadas debido a su capacidad para regular las defensas del organismo, el yogur redujo las metástasis pulmonares, atenuó la pérdida de peso y ayudó a preservar el intestino durante el tratamiento. Una nota publicada en el sitio de la Universidad Nacional de Tucumán (Medios UNT), firmada por la periodista Daniela Orlandi, cuenta que el estudio se realiza en el Centro de Referencia para Lactobacilos (Cerela), instituto que depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
La investigación es desarrollada por Nicolás Cerasuolo, licenciado en Biotecnología y doctorando en Bioquímica de la UNT, bajo la dirección de María Alejandra de Moreno y bajo la codirección de Jean Guy LeBlanc, director del Cerela. El yogur fue elaborado con dos bacterias lácticas de la colección de Cerela: Streptococcus thermophilus CRL807 y Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus CRL864, que ya habían sido estudiadas a raíz de sus efectos sobre el sistema inmune. “Tenemos un yogur producido con bacterias cuyas propiedades estudiamos previamente”, explicó De Moreno. A partir de ese saber, el equipo estudió el yogur en un modelo experimental de cáncer de mama metastásico tratado con capecitabina, un medicamento utilizado en quimioterapia. Se preguntaron si el alimento podía actuar como adyuvante; es decir, como un complemento del tratamiento que ayudara al organismo a afrontar mejor la enfermedad y la terapia.
Uno de los principales resultados del trabajo de Cerasuolo se observó en los animales que recibieron el yogur junto con la quimioterapia. En ellos se registró una menor extensión de las metástasis en los pulmones, una pérdida de peso menos marcada y una mejor conservación del intestino durante el tratamiento. También se observaron modificaciones en la respuesta de las defensas del organismo.
Células tumorales
Los investigadores realizaron, además, pruebas de laboratorio para analizar qué ocurría con las células tumorales. Observaron que sustancias relacionadas con las bacterias en el yogur disminuían la capacidad de las células tumorales para sobrevivir y desplazarse. En algunos casos, estos efectos se mantuvieron o se potenciaron al combinarlos con la quimioterapia. De Moreno precisa que la propuesta apunta a acompañar los tratamientos contra el cáncer y no a remplazarlos. “Los probióticos no son una cura o un tratamiento, sino una ayuda para poner a la persona en mejores condiciones para enfrentar lo que debe enfrentar”, explicó. Por ahora, los resultados corresponden a experimentos realizados en animales y en células en el laboratorio. Debido a ello, aún no se puede afirmar que el yogur produzca los mismos efectos en personas con cáncer de mama. Para comprobarlo serían necesarios estudios clínicos en pacientes. Cerasuolo presentará los resultados de la investigación en las 33ª Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que se harán en Porto Alegre, Brasil.
El proyecto fue pensado también con una posible aplicación futura. LeBlanc explicó que el fin es avanzar desde el conocimiento básico sobre las bacterias hacia desarrollos que puedan tener una aplicación concreta. En este caso, el equipo trabaja con bacterias que Cerela conoce desde hace décadas y que fueron estudiadas previamente por sus distintas propiedades.