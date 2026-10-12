Opinión›› EL ESCENARIO El peso de una ausencia Hoy cumpliría cien años. César Pelli, una de las mayores figuras de la arquitectura a nivel mundial, fue un producto de nuestra universidad. Pero en la provincia en que nació hay un hueco que funciona como una metáfora dolorosa. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL César Pelli Por Daniel Dessein Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánJujuyTafí del ValleCésar PelliJulio MirandaLos PocitosArgentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual ¿Cómo se saluda a un profesor? La importancia de la documentación en la investigación científica Demografía, mercados y el negocio de vivir más mientras nacen menos Sexualmente hablando: OnlyFans bajo la lupa Lo más popular 21K LA GACETA: la emoción de la previa y las historias de quienes correrán hoy Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ La subida no es imposible: cómo puede San Martín sorprender a Atlanta en Villa Crespo Messi en libros Anne Carson, la flamante Nobel que no hay que dejar de leer Ranking notas premium Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes El Nobel de la Paz, Nüremberg y los derechos humanos Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán