Caputo viaja a Bangkok para negociar con el FMI, en medio de las dudas sobre el crecimiento

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegará el martes a Bangkok, Tailandia, para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en una semana clave para las negociaciones por la tercera revisión del acuerdo vigente con la Argentina. El viaje se produce mientras continúa pendiente un desembolso de unos U$S 869 millones y aumentan las dudas sobre el ritmo de recuperación de la actividad económica.