Caputo viaja a Bangkok para negociar con el FMI, en medio de las dudas sobre el crecimiento

Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo viaja este martes a Bangkok para negociar con el FMI la revisión del acuerdo y destrabar un desembolso pendiente de U$S 869 millones.
- La misión técnica previa dejó pendiente el aval tras incumplirse la meta fiscal semestral, lo que obligará a pedir un waiver en medio de señales de debilidad económica.
- Aprobar la revisión permitirá cubrir vencimientos de deuda inmediatos y afianzar el respaldo multilateral frente a crecientes dudas sobre la reactivación productiva.
El ministro de Economía, Luis Caputo, llegará el martes a Bangkok, Tailandia, para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en una semana clave para las negociaciones por la tercera revisión del acuerdo vigente con la Argentina. El viaje se produce mientras continúa pendiente un desembolso de unos U$S 869 millones y aumentan las dudas sobre el ritmo de recuperación de la actividad económica.
El encarecimiento del crédito internacional y las dificultades para acceder a financiamiento en condiciones favorables suman presión sobre la estrategia financiera del Gobierno, que busca sostener el programa económico y afrontar los próximos vencimientos de deuda.
Caputo viajará acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y por las principales autoridades del Banco Central (BCRA): su presidente, Santiago Bausili, y el vicepresidente, Vladimir Werning. Las reuniones se desarrollarán entre el 12 y el 18 de octubre.
La agenda incluye encuentros con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. El ministro también participará de una reunión de funcionarios latinoamericanos con el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, además de actividades vinculadas con el G20 y el Comité de Desarrollo del Banco Mundial.
La revisión del FMI y el desembolso pendiente
Las conversaciones con el Fondo continuarán tras la misión técnica encabezada por Joyce Wong, que concluyó a fines de septiembre en Buenos Aires. Hasta el momento, el organismo no anunció un acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión. Una vez alcanzado, el entendimiento deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo para habilitar el desembolso.
Uno de los principales puntos de discusión será el cumplimiento de las metas fiscales. Durante el primer semestre, el Gobierno acumuló un superávit primario de $ 6,29 billones, por debajo de la meta acordada, de $ 6,86 billones. Por esa diferencia, la Argentina deberá solicitar una dispensa, conocida como *waiver*.
En materia de reservas, en cambio, el país cumplió la meta neta correspondiente a junio, después de que el FMI flexibilizara la exigencia.
El giro pendiente, de aproximadamente U$S 869 millones, permitiría compensar el pago de U$S 795 millones que la Argentina realizó recientemente al organismo. A ese compromiso se suman otros vencimientos previstos para lo que resta del año: U$S 865 millones en noviembre y U$S 340 millones en diciembre.
Por ahora, no se informó una fecha para la transferencia de los fondos. La definición dependerá del avance de las negociaciones y de la aprobación de la revisión por parte de las autoridades del Fondo.
El respaldo del Banco Mundial y el BID
Además de las conversaciones con el FMI, el Gobierno buscará mantener el respaldo de los organismos multilaterales de crédito. El Banco Mundial y el BID tuvieron un papel central en el esquema de financiamiento de este año: mediante garantías, facilitaron préstamos de bancos privados por U$S 2.000 millones y U$S 1.200 millones, respectivamente.
Esos recursos permitieron afrontar compromisos financieros sin recurrir a nuevas emisiones de bonos soberanos en los mercados internacionales. El apoyo de ambas instituciones cobra mayor relevancia en un contexto de tasas de interés elevadas y de un riesgo país argentino que condiciona las posibilidades de obtener financiamiento a costos más bajos.
Durante su visita, Caputo también expondrá en un panel del Banco Mundial dedicado al aporte de las reformas económicas al crecimiento de América Latina.
Las advertencias por la actividad económica
La evolución de la economía será otro de los temas centrales de las reuniones. Tras la última misión técnica, la vocera del FMI, Julie Kozack, destacó la necesidad de que el crecimiento, actualmente concentrado en sectores como energía, minería y agro, se extienda a otras actividades y alcance de manera más equitativa a los trabajadores.
La funcionaria también señaló que consolidar los avances de la estabilización será importante para impulsar la inversión y el empleo.
Las cifras recientes de actividad alimentaron las dudas sobre la recuperación. En julio, la economía registró una caída mensual del 2,9%. Aunque en agosto se habría producido un rebote parcial, la consultora Invecq advirtió que no sería suficiente para evitar una recesión técnica, definida como dos trimestres consecutivos de contracción, y redujo su proyección de crecimiento para 2026 al 1,5%.
Por su parte, la consultora LCG estimó que la actividad habría mejorado apenas un 0,6% mensual en agosto.
Las perspectivas también se deterioraron en las proyecciones internacionales. Antes de las reuniones en Bangkok, el Banco Mundial recortó su estimación de crecimiento para la Argentina al 2,1%, frente al 3,6% que calculaba en junio y al 4% que proyectaba en enero.
Pese a la revisión a la baja, la entidad prevé que la economía argentina acumule tres años consecutivos de expansión entre 2025 y 2027, en un escenario en el que las reformas impulsadas por el Gobierno buscarán traducirse en una recuperación más extendida entre los distintos sectores productivos.