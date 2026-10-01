Por causa de “El Niño”, se vacían las redes de los pescadores en el Pacífico

Los pescadores del Pacífico oriental sufren el impacto del calentamiento del océano por el fenómeno de “El Niño”, que obliga a varias especies a migrar hacia aguas profundas y deja redes semivacías y pueblos en crisis.
Desde las costas de Ecuador y de Perú hasta las de Panamá y de Guatemala, los pescadores artesanales ven impotentes cómo anchovetas, atunes y pargos se alejan en busca de aguas frías, tras un aumento de la temperatura de hasta 6° C.
“El agua está caliente”, dice Juan Ollague, de 56 años, en el poblado ecuatoriano de Santa Rosa (Santa Elena, suroeste), donde cientos de botes se apiñan en un puerto semiparalizado.
Tras la faena nocturna apenas capturó seis botellitas, un atún pequeño. “Se nos fue en blanco esta noche”, lamenta Ollague, a quien la necesidad obliga a zarpar de nuevo bajo un sol intenso.
“Antes la pesca era buena, ahorita está pésima”, se queja su colega Darwin Zambrano, de 53 años. En su lancha desenreda una red donde no han vuelto a caer grandes túnidos como albacoras y bonitos.
El calor en el planeta alcanzó niveles nunca antes registrados en agosto y la temperatura media de los océanos, excluidas las regiones polares, se situó en 21,07º C, lo que igualó el récord de marzo de 2024, según el observatorio europeo Copernicus.
Detrás están el cambio climático y el actual fenómeno de “El Niño” que amplifica sus efectos. La temperatura promedio en aguas ecuatorianas subió unos 3º C en la superficie y hasta en 6º C a 40 metros de profundidad, lo que redujo la productividad marina y la captura de algunas especies, explica el oceanógrafo Jonathan Cedeño, tras una reciente expedición.
Prefieren no salir
En una playa de Veracruz, cerca de la ciudad de Panamá, Rigoberto González cuenta que cada vez tiene que alejarse más de la costa y extender la faena para encontrar su sustento. Eso significa gastar más en comida, hielo para conservar el pescado y combustible para la pequeña lancha en la que captura con cuerda pargos, sierras y barracudas.
“Salimos con U$S100 de gasolina y cuando venimos ganamos U$S150 por la venta, que hay que repartir entre cuatro trabajadores”, comenta González, de 59 años.
En el embarcadero del muelle de Ciudad de Panamá algunos prefieren no salir. “No se puede seguir perdiendo”, explica Jesús Morales, líder del gremio de pescadores artesanales de Panamá, donde la disminución de lluvias por “El Niño” obligó a reducir los tránsitos por el canal interoceánico.
Más hacia el norte, en Iztapa (Guatemala), Eliseo Ovando, de 50 años, asegura que lo que antes pescaba en un día, ahora requiere tres, y denuncia que solo las empresas grandes reciben ayuda estatal. “El pez grande se come al más pequeño”, ironiza.
En Perú, el alejamiento de anchovetas hacia aguas más frescas obliga a pescadores a migrar a otros oficios, como la albañilería. El país es el principal productor de este pez, materia prima para alimento de animales de granja y abonos.
Golpe económico
En Panamá, el problema se refleja en un mercado contiguo al embarcadero que abastece a los supermercados de la ciudad. “Llega menos cantidad” de marisco y a veces “dañado por el calor”, cuenta Carlos Nieto, vendedor de 46 años.
Ahora gasta unos U$S600 mensuales en hielo, mucho más de lo habitual. “Eso es prácticamente un sueldo”, dice. De momento no hay aumentos significativos de precios.
Pero en Ecuador, segundo productor mundial de atún detrás de Tailandia, el costo del dorado y el picudo se duplicó por la escasez, según la industria.
Francisco Orlando, quien se gana la vida fileteando pescado en Santa Rosa, resiente la crisis. “Estamos esperanzados en que ellos traigan la pesca. Si traen, nosotros trabajamos. Si no traen, no trabajamos”, resume el hombre de 37 años, mientras afila sus cuchillos para separar las espinas de la carne.
La falta de dinero ha provocado el cierre temporal de puestos de comida frente al puerto.
“Todos nos estamos viendo mal porque la gente no tiene con qué consumir, no tiene ingresos”, afirma Janeth Toasa, de 54 años, al echar una mirada a las gaviotas que sobrevuelan las barcas vacías en busca de comida.