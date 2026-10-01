Por causa de “El Niño”, se vacían las redes de los pescadores en el Pacífico

Prefieren no salir

En una playa de Veracruz, cerca de la ciudad de Panamá, Rigoberto González cuenta que cada vez tiene que alejarse más de la costa y extender la faena para encontrar su sustento. Eso significa gastar más en comida, hielo para conservar el pescado y combustible para la pequeña lancha en la que captura con cuerda pargos, sierras y barracudas.