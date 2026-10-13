Alberto Fernández, contra Cristina Kirchner: “Si le hubiera hecho caso, la Argentina habría estallado en mil pedazos”

Alberto Fernández volvió a exponer las profundas diferencias que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner durante su gobierno y lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias que, según su interpretación, habría tenido seguir las propuestas de la entonces vicepresidenta en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Si le hubiera hecho caso a lo que planteaba con el Fondo Monetario Internacional, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, afirmó.