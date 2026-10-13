Alberto Fernández, contra Cristina Kirchner: “Si le hubiera hecho caso, la Argentina habría estallado en mil pedazos”

Resumen para apurados
- Alberto Fernández afirmó recientemente que el país habría estallado si seguía el plan de Cristina Kirchner ante el FMI, para defender su gestión y evitar el default financiero.
- La negociación de la deuda en 2022 fracturó la coalición gobernante y derivó en la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados por desacuerdos económicos.
- La revisión de estas disputas profundiza la fractura interna en el peronismo y condiciona el debate sobre el rumbo económico y los liderazgos opositores hacia el futuro.
Alberto Fernández volvió a exponer las profundas diferencias que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner durante su gobierno y lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias que, según su interpretación, habría tenido seguir las propuestas de la entonces vicepresidenta en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Si le hubiera hecho caso a lo que planteaba con el Fondo Monetario Internacional, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, afirmó.
El expresidente repasó distintos episodios de su paso por la Casa Rosada y cuestionó las presiones que recibió de dirigentes del kirchnerismo, incluso de funcionarios que integraban su propia administración, para que se subordinara a las decisiones de Cristina Kirchner.
“Cristina es una dirigente política muy importante. Era una vice con un peso muy importante, sin duda, pero se encontró con un Presidente que no compartía todas sus miradas”, sostuvo Fernández, al marcar las diferencias que atravesaron la relación entre ambos durante los cuatro años de gestión.
En ese sentido, consideró que el vínculo habría sido distinto si cada uno hubiera comprendido los límites de su función institucional. “Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía, hubiera sido más fácil. El solo hecho de que te pidan que obedezcas a la vicepresidenta es que algo está mal. Si te piden eso, algo está mal”, planteó.
Las diferencias por el acuerdo con el FMI
Fernández recordó que uno de los principales focos de conflicto con el kirchnerismo fue la negociación con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.
Según relató, las críticas por su falta de alineamiento con Cristina Kirchner eran frecuentes y públicas. “Lo decían públicamente: ‘No le hace caso a Cristina’, ‘no la escuchó a Cristina’, ‘no le hizo caso a Cristina’”, enumeró.
Sin embargo, defendió la decisión de avanzar con un acuerdo con el organismo multilateral y sostuvo que rechazarlo habría tenido consecuencias económicas mucho más graves.
“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaba con el Fondo Monetario Internacional, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos. Si no hubiéramos hecho el acuerdo con el Fondo, quizás hubiera volado todo por los aires”, afirmó. Y aclaró que se trataba de una hipótesis sobre lo que podría haber ocurrido.
Fernández recordó los vencimientos que debía afrontar el país. “¿Cómo creés que hubiera pasado el día que tenía que pagar 19.000 millones de dólares si no lo pagaba? Hubiéramos caído en default con el Fondo Monetario y hubiéramos quedado a la intemperie en el sistema financiero mundial. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera estallado la Argentina en mil pedazos”, sostuvo.
La comparación con Néstor Kirchner
El exmandatario también se refirió a las críticas del kirchnerismo, que lo acusaba de desconocer el legado económico de Néstor Kirchner por haber negociado con el FMI.
“Me decían: ‘Estás borrando lo que hizo Néstor’”, recordó. No obstante, sostuvo que el expresidente había comprendido las consecuencias de mantener una deuda con el organismo y que su decisión de cancelar los compromisos pendientes respondía a esa misma lógica.
“Néstor, que era un hombre que entendía mucho cómo funcionaba el poder, comprendió, como lo entiendo yo, que la presencia del FMI condiciona el desarrollo de cualquier Estado y de cualquier sociedad, y que endeudarse con el Fondo es muy costoso”, señaló.
Fernández recordó que Néstor Kirchner canceló en 2006 la deuda que la Argentina mantenía con el organismo, una operación que implicó el uso de reservas internacionales. “Néstor no dejó de pagarle al Fondo: le pagó hasta el último centavo y le dijo: ‘No te quiero ver más’. Usamos 9.800 millones de los 28.000 que teníamos de reservas”, afirmó.
También describió la situación financiera que encontró al asumir la Presidencia, en diciembre de 2019. “Cuando yo llegué había 11.000 millones de dólares en el Banco Central y 44.000 millones de deuda”, aseguró.
La renuncia de Máximo Kirchner que profundizó la interna
Uno de los episodios que expuso con mayor claridad la fractura dentro del Frente de Todos fue la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, en enero de 2022, tras el entendimiento alcanzado por el Gobierno con el FMI.
El hijo de la entonces vicepresidenta cuestionó la estrategia de negociación y dejó en claro sus diferencias con la conducción económica del Gobierno. En una carta pública, explicó que su decisión respondía a su desacuerdo con el camino elegido y con los resultados obtenidos.
“Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”, escribió.
Aquella vez, la salida de Máximo Kirchner profundizó las tensiones entre el sector alineado con la vicepresidenta y el entorno de Fernández, en un conflicto que dejó al descubierto las diferencias sobre la política económica, la relación con el Fondo y la conducción de la coalición gobernante.