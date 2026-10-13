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Ciberataque y fuego golpean a mercados en Francia

Heladeras de supermercados se quedaron sin sistema y se perdieron grandes cantidades de productos frescos. Además, un incendio destruyó el Marché Couvert des Enfants Rouges.

ARRUINADOS. Las heladeras del supermercado Intermarché, en Névez, al oeste de Francia, quedaron vacías.
ARRUINADOS. Las heladeras del supermercado Intermarché, en Névez, al oeste de Francia, quedaron vacías.
Hace 3 Hs

PARIS, Francia.- Varios supermercados de Francia fueron víctimas de un ciberataque contra sus sistemas de refrigeración, lo que obligó a desechar grandes cantidades de productos frescos y congelados, informaron empresas afectadas y la fiscalía.

Entre los perjudicados figuran al menos 300 tiendas de la cadena Intermarché/Netto, menos de un centenar de Coopérative U, “varias tiendas” del grupo E.Leclerc, 80 de Carrefour y unas 30 de Monoprix. Según el canal de noticias BFMTV, los piratas informáticos lograron activar a distancia el ciclo de descongelamiento de instalaciones frigoríficas y causaron grandes pérdidas de productos.

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La fiscalía de París abrió una investigación para determinar el alcance del ataque, que también provocó algunos conatos de incendio. No se informó si el fuego que destruyó ayer el Marché des Enfants Rouges, el mercado techado más antiguo de París, tiene relación con el hackeo.

En la red social X, el director general de Coopérative U, Dominique Schelcher, confirmó que un ciberataque afectaba desde la noche anterior a los sistemas de producción de frío de varios establecimientos de la cadena.

“Atacar equipos esenciales para la conservación de productos frescos y el abastecimiento alimentario de los franceses es de una gravedad extrema y no tiene precedentes”, afirmó.

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El comisionado europeo de Agricultura, Christophe Hansen, condenó en X el ciberataque y pidió mayor atención a la seguridad alimentaria.

A pedido del primer ministro francés, la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información ha sido movilizada, tanto “a nivel francés para apoyar a las posibles víctimas, como a nivel europeo para coordinarse con sus homólogos”.

La fiscalía de París anunció la apertura de una pesquisa sobre este “ciberataque a gran escala contra refrigeradores conectados de varios supermercados en todo el territorio francés”.

La pesquisa, encomendada a la Oficina Anticibercriminalidad (OFAC), “deberá identificar a las víctimas y evaluar los daños ocasionados, tanto por la pérdida de alimentos como por los incendios reportados”, precisó.

Según una fuente cercana al caso, el ataque tuvo como objetivo sistemas de regulación frigorífica fabricados por la empresa danesa Danfoss, utilizados por numerosas cadenas de supermercados en Francia.

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Los atacantes habrían modificado a distancia los parámetros de temperatura, causando la destrucción de existencias de productos frescos y congelados.

La empresa escandinava explicó que “la mayoría de unidades afectadas son productos antiguos que llegaron al final de su vida útil y ya no reciben actualizaciones de software ni de seguridad”. Asimismo, destacó que “desde hace tiempo recomienda a sus clientes mantener al día los sistemas compatibles y migrar los sistemas heredados a soluciones de última generación”.

Sistemas de refrigeración

Otro hecho, del que aún no se estableció si tiene relación con el colapso de los sistemas de refrigeración, pero que involucra la destrucción de productos para alimentación, es el incendio que destruyó ayer el mercado cubierto más antiguo de París.

Se trata del popular lugar de comida callejera que lleva el nombre de unos niños vestidos de rojo. El Marché Couvert des Enfants Rouges, en el céntrico barrio del Marais, existe desde 1615 y toma su nombre de los atuendos rojos que llevaban los huérfanos en un hospital cercano al mercado hasta 1772.

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La revista Food & Wine lo clasificó este año en el quinto lugar a nivel mundial en comida callejera, detrás de sitios gastronómicos en Londres, Bangkok, Lyon y Ciudad de México.

El incendio, cuya causa todavía se desconoce, tuvo lugar en la madrugada, y los bomberos tardaron unas dos horas en controlarlo, informó el ayuntamiento. “Todo el mercado quedó destruido por las llamas. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, los edificios adyacentes sólo resultaron ligeramente dañados”, declaró el alcalde de la ciudad, Emmanuel Grégoire.

“Todos los puestos se quemaron”, es decir, 1.000 m2, precisó el teniente coronel Pierre de Bouvier. Durante el día, vecinos, turistas y comerciantes acudieron a este conocido lugar, muy popular entre los parisinos.

En la entrada del recinto, las dos puertas de hierro emblemáticas del mercado, con la inscripción “Marché des Enfants Rouges”, seguían prácticamente intactas. Pero el asfalto a sus pies estaba todo carbonizado.

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“Son años de trabajo que se hacen trizas”, lamentó Florian Warth, comerciante de este mercado. En total, unos 17 comercios fueron arrasados por las llamas. “Vamos a trabajar rápidamente en una reubicación provisional de los comerciantes del mercado de los Enfants Rouges en otra zona para que puedan retomar sus actividades lo antes posible”, prometió Grégoire.

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