12 de octubre, día de reflexión

Hay en ello una paradoja. Cualquiera sea el juicio que merezca el 12 de octubre de 1492, fue el comienzo de un contacto entre pueblos que costó, y mucho, a los más débiles. Que hoy vuelva a trazarse la línea entre quienes pertenecen y quienes no, y que se señale al más vulnerable, debería ponernos en alerta. La Argentina no es ajena a ese clima. Las fechas conmemorativas nos invitan siempre a la reflexión, y esta obliga a mirar la propia historia. La Argentina se construyó, en buena medida, con el esfuerzo de los inmigrantes que llegaron con la idea de mejorar su situación y que, en paralelo a su proyecto personal o familiar, fueron haciendo grande al país. Son los padres y abuelos de los argentinos de hoy. Su aporte no fue un favor que se les concedió: fue una apuesta mutua entre quien llegaba y quien recibía, y de ella salió buena parte de lo que somos. Así lo refleja la misma Constitución Nacional.