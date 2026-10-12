OpiniónColumnas El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes El CD resurge entre los jóvenes de la Generación Z como un objeto de culto y valor tangible frente a la fugacidad y saturación del streaming. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Pablo Hamada Hace 10 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular 21K LA GACETA: la emoción de la previa y las historias de quienes correrán hoy Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ La subida no es imposible: cómo puede San Martín sorprender a Atlanta en Villa Crespo Messi en libros Anne Carson, la flamante Nobel que no hay que dejar de leer Ranking notas premium Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes El Nobel de la Paz, Nüremberg y los derechos humanos Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán