Opinión› PARECERES Jerarquizar ciencia, tecnología e innovación en Tucumán Juan A. González - Ex Secretario de Ciencia, Tecnología y Ambiente Tucumán Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 2 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánEstación de Trenes de RetiroInstituto de Desarrollo Productivo de TucumánSociedad Rural de TucumánConicet Tamaño texto Comentarios Lo más popular Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes 12 de octubre, día de reflexión Cartas de lectores: la cuestión hispánica Ranking notas premium El mapa de una ley de salud mental inconclusa: entre el paradigma de derechos y la soledad de las guardias Recuerdos fotográficos: el efecto sedante del tranvía a caballo Jerarquizar ciencia, tecnología e innovación en Tucumán El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes