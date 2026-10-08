Un límite para la represión: Francia no usará más granadas aturdidoras

Francia suspendió el uso de granadas aturdidoras por parte de la policía durante las protestas estudiantiles, después de que un adolescente perdiera una mano a causa de uno de estos artefactos. El martes, después que una nueva jornada de movilización reuniera a 256.000 estudiantes, profesores y padres, el gobierno negó que exista una “represión policial” contra estas protestas que dejan un saldo de más de 6.500 detenidos, en su mayoría menores.
En una entrevista a la radio francesa RTL, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, anunció la suspensión del uso de granadas aturdidoras en las protestas estudiantiles hasta dilucidar los incidentes ocurridos. Según una fuente sindical policial, el estudiante de 15 años perdió la mano cuando recogió una granada de dispersión lanzada por la policía en Lens, en el norte de Francia. Además, otro estudiante de 14 años en el noroeste de París perdió varios dientes por el estallido de una granada de gas lacrimógeno a muy poca distancia.
El ministro explicó que la suspensión se aplica “únicamente para las protestas de estudiantes de liceos” y “solo durante el tiempo necesario para comprender lo que ocurrió”.