Un límite para la represión: Francia no usará más granadas aturdidoras

En una entrevista a la radio francesa RTL, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, anunció la suspensión del uso de granadas aturdidoras en las protestas estudiantiles hasta dilucidar los incidentes ocurridos. Según una fuente sindical policial, el estudiante de 15 años perdió la mano cuando recogió una granada de dispersión lanzada por la policía en Lens, en el norte de Francia. Además, otro estudiante de 14 años en el noroeste de París perdió varios dientes por el estallido de una granada de gas lacrimógeno a muy poca distancia.