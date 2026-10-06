Incidentes en 413 escuelas de Francia

Los estudiantes de secundaria de Francia continuaron con el movimiento de protesta por las condiciones de enseñanza que ha sacudido al país europeo desde la semana pasada.
Un total de 413 centros educativos de Francia se han visto afectados ayer por bloqueos, protestas u otros incidentes relacionados con la movilización del alumnado de escuelas secundarias en el país por reivindicaciones por la falta de profesores sustitutos, el estado de los edificios y las condiciones de enseñanza, según datos del Ministerio de Educación. La cifra supone un descenso del 27% respecto a los 564 centros afectados en la mañana del viernes y del 32 % frente a los 610 registrados el jueves, según el Ministerio.
Las autoridades llamaron la atención sobre el hecho de que el 40% de los centros educativos afectados ayer -Francia cuenta con 3.700 institutos- no habían registrado hasta ahora incidentes, lo que, en su opinión, apunta a un intento de extender el movimiento a nuevos centros.
Además de bloqueos de centros, las protestas han estado acompañadas de incendios, daños materiales y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que se han repetido hoy en algunos institutos de ciudades como París o Toulouse.
Detención
La Fiscalía decidió prolongar la detención de un estudiante de 16 años, detenido la víspera, sospechoso de haber rociado con gasolina a un profesor durante una movilización estudiantil el viernes en La Ciotat, en el sur de Francia.
Las movilizaciones, que comenzaron a mediados de septiembre a las afueras de París, ganaron fuerza en los últimos días y se han extendido a otras partes de Francia, con enfrentamientos con la Policía y daños en centros educativos. Las autoridades elevan a unas 5.000 las personas detenidas desde el inicio de las protestas.