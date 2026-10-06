Incidentes en 413 escuelas de Francia

Un total de 413 centros educativos de Francia se han visto afectados ayer por bloqueos, protestas u otros incidentes relacionados con la movilización del alumnado de escuelas secundarias en el país por reivindicaciones por la falta de profesores sustitutos, el estado de los edificios y las condiciones de enseñanza, según datos del Ministerio de Educación. La cifra supone un descenso del 27% respecto a los 564 centros afectados en la mañana del viernes y del 32 % frente a los 610 registrados el jueves, según el Ministerio.