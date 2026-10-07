Rebelión en Francia: miles de escolares y obreros toman las calles de París

La protesta inicial en el instituto Saint-Exupéry, en un suburbio parisino, el 21 de septiembre, pasó casi inadvertida. Los alumnos se unieron a sus profesores para protestar por la falta de personal y de recursos. Cuando se atendieron sus demandas y se envió personal adicional al centro, la huelga terminó, pero para entonces ya se había encendido la mecha.