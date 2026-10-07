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Rebelión en Francia: miles de escolares y obreros toman las calles de París

Hubo episodios de violencia y represión policial. Las manifestaciones y reclamos al gobierno se extendieron por todo el país

ÍCONO. La Plaza de la República vuelve a reunir multitudes que protestan.
ÍCONO. La Plaza de la República vuelve a reunir multitudes que protestan.
Hace 3 Hs

PARIS, Francia.- Las protestas estudiantiles en Francia reunieron entre 256.000 y 450.000 manifestantes, de acuerdo con las cifras ofrecidas por las autoridades y los sindicatos, respectivamente. El Ministerio del Interior de Francia calculó solo en París 56.000 participantes en la marcha encabezada por los alumnos de secundaria. Las centrales sindicales aumentaron esa cifra hasta los 100.000.

Es una de las protestas más multitudinarias de 2026 y refleja el malestar social de parte de los franceses con el deterioro de los servicios públicos y con el encarecimiento de servicios básicos como los de la energía.

Incidentes en 413 escuelas de Francia

Incidentes en 413 escuelas de Francia

Alumnos de escuelas de París y alrededores comenzaron a bloquear las entradas, y en cuestión de días se registraron escenas similares en todo el país, desde Lille, en el norte, hasta Marsella, en el sur.

Las imágenes de estudiantes prendiendo fuego a tachos de basura, levantando barricadas y enfrentándose a la policía suscitaron interrogantes sobre la respuesta policial y la implicación de la extrema izquierda.

Los críticos acusan a la Policía de una respuesta desproporcionada. Un policía fue grabado aplicando una llave de ahorque a una joven en Alençon, una técnica prohibida por ley.

La protesta estudiantil se propaga por toda Francia

La protesta estudiantil se propaga por toda Francia

El malestar de escolares y trabajadores estalló luego de conocer los recortes presupuestarios que presentó el Ejecutivo que encabeza Emmanuel Macron. Pero las quejas son de larga data: un sistema educativo superpoblado, mal equipado y con falta de personal que muchos estudiantes denuncian obsoleto.

Durante años han circulado videos que muestran aulas con pocos pupitres o sillas, o estudiantes cuyas clases se cancelan cuando un profesor ausente no es reemplazado. Ahora, cientos de escuelas tuvieron que cerrar y más de 5.000 personas han sido detenidas por la policía, la mayoría menores de edad sin antecedentes penales.

Estudiantes, profesores y policías resultaron heridos. Un estudiante de la ciudad de Lens, al noroeste del país, perdió una mano tras, al parecer, recoger una granada, y otro de Tours perdió la vista de un ojo.

En París, el aire se llenó de gas lacrimógeno y se incendiaron botes de basura, pupitres y sillas, mientras la policía antidisturbios, equipada con escudos y cachiporras, se enfrentaba a algunos manifestantes.

Fuerte tensión social en Francia, por una huelga y por protestas de estudiantes

Fuerte tensión social en Francia, por una huelga y por protestas de estudiantes

La protesta inicial en el instituto Saint-Exupéry, en un suburbio parisino, el 21 de septiembre, pasó casi inadvertida. Los alumnos se unieron a sus profesores para protestar por la falta de personal y de recursos. Cuando se atendieron sus demandas y se envió personal adicional al centro, la huelga terminó, pero para entonces ya se había encendido la mecha.

Trump opina

Las protestas ya están llamando la atención internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le echó la culpa a los musulmanes.

“Lo que está pasando en Francia no es otra cosa que una inmigración masiva fuera de control. Esto no se trata de las escuelas, se trata de que el islam quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande”, publicó Trump en su red Truth Social, sin aportar una sola prueba.

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