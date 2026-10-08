En Francia, los estudiantes presentan 10 reivindicaciones para frenar las protestas

Detenciones, heridos y denuncias de violencia policial

La jornada estuvo marcada también por la polémica en torno a las denuncias de violencia en los enfrentamientos entre policías y menores. Uno de los episodios más graves ocurrió el lunes, cuando un adolescente de 15 años perdió una mano durante unos incidentes frente a un liceo de Lens, en el norte de Francia. Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.