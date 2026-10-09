Los estudiantes copan París y llaman a nuevas protestas

¿Cómo se encendió la mecha?

El movimiento comenzó el 17 de septiembre, en el liceo Saint-Exupéry de Créteil, al sureste de París, en apoyo a los profesores que estaban en huelga por la falta de personal y recursos. Poco a poco ganó fuerza hasta alcanzar a todo el país. Mientras las tensiones aumentan en el resto del país, la situación en el liceo Saint-Exupéry las autoridades educativas aceptaron enviar más personal, entre ellos un vicedirector y una enfermera. “Nuestras notas estaban bajando. Si no nos hubiéramos movilizado ahora, habría sido un pésimo augurio para el futuro”, dijo el alumno Abderrahmane.