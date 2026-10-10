El Súper Niño se acerca a su pico máximo en Argentina: el SMN podrá alertar sobre tormentas severas hasta tres días antes

La planificación también contempla la coordinación de distintas áreas del Estado, entre ellas las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, Vialidad Nacional y el Ministerio de Salud. La Agencia Federal de Emergencias tiene a su cargo la coordinación del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, que contempla el intercambio de información para organizar las acciones de prevención y respuesta.