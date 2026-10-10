SÚPER NIÑO. Dos muertos por el huracán Isaías y alertas por otros dos fenómenos en América.

El huracán Simón se fortaleció hasta alcanzar la categoría 4 mientras avanza hacia la costa del Pacífico de México. Al mismo tiempo, Isaías, que tocó tierra en Florida, Estados Unidos, se degradó a tormenta tropical y continúa su recorrido por Alabama. En tanto, Rachel amenaza con fuertes vientos y lluvias al norte de México y al sur de California durante el fin de semana.