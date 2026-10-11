El hijo de Romina Yan reveló la violencia que sufrió de su papá, Darío Giordano: “Era un infierno vivir en esa casa”

También recordó que asistía a una psicóloga y que intentaba contarle lo que sucedía en su hogar. Sin embargo, afirmó que esas conversaciones no siempre lo ayudaban a sentirse protegido. “Varias veces eso me ha traído más situaciones de violencia porque él sabía lo que yo hablaba con mi psicóloga”, aseguró. Y resumió aquella etapa con una frase: “No había lugar seguro. Por eso lo tuvimos que salir a buscar”.