"El continente se tiñó de azul": la lectura de Caputo sobre Brasil, la región y el futuro electoral argentino
El minsitro citó al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien sostuvo que la transformación política de la región se desencadenó a partir de la llegada de Milei al poder.
Resumen para apurados
- El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la región gira a la derecha gracias al liderazgo de Javier Milei, tras el balotaje alcanzado por Flávio Bolsonaro en Brasil.
- Caputo respaldó sus dichos citando elogios de EE. UU. a la política argentina y destacó el respaldo empresarial e inversor obtenido durante la reciente gira oficial en París.
- El funcionario proyectó una segura reelección presidencial en 2027 y un crecimiento del PBI del 2,5%, aunque aclaró que mantiene planes de contingencia económica.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró eufórico con el panorama político regional y con el futuro electoral argentino; y aseguró que el resultado de las elecciones en Brasil, donde Flávio Bolsonaro forzó un balotaje, profundiza un cambio de signo político en toda Latinoamérica.
Según su lectura, una eventual victoria del candidato del Partido Liberal consolidaría una etapa de mayor afinidad con la Argentina, más allá del vínculo comercial e institucional que existe con Brasil desde hace décadas.
Caputo atribuyó ese giro a la influencia del presidente Javier Milei. Citó al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien sostuvo que la transformación política que atraviesa la región se desencadenó a partir de la llegada de Milei al poder. "Cuando tuvo que justificar la ayuda que nos dio en octubre de 2025, dijo que fue la mejor inversión en la historia en términos geopolíticos, porque no puso plata, de hecho ganó plata, y en menos de un año el continente se tiñó de azul", relató en declaraciones al streaming Carajo.
"Recuperamos la confianza como país"
El titular del Palacio de Hacienda también se refirió a la Argentina Week de París, un evento que, según dijo, dejó señales alentadoras para la llegada de inversiones. "Salió espectacular, no solo por las inversiones que se anunciaron, sino por el calibre de los empresarios que hubo, gente pesada en serio", afirmó.
Para Caputo, el principal activo que recuperó el país es la confianza de los inversores. "Se hicieron cambios respetando los contratos y la propiedad privada. Durante años se había normalizado el atropello a la propiedad privada", sostuvo. Y agregó: "Que en apenas dos años y medio este gobierno haya generado semejante confianza muestra un cambio estructural".
Optimismo electoral sin matices
Consultado sobre los comicios, Caputo fue tajante: "En todos los escenarios gana el Presidente, no hay ninguno en que no gane". Dijo ser "la persona más optimista del gobierno" en ese aspecto y minimizó el peso de las encuestas. "Las encuestas no me pueden importar menos, porque confío en la gente", expresó.
Sin embargo, aclaró que su cartera trabaja con un plan de contingencia por si el escenario que él imagina no se concreta. "Como ministro de Economía, actúo como si fuera a estar errado. Si pasa lo que pienso que va a pasar, espectacular; si no, le vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado", dijo.
Sobre el riesgo que algunos inversores asocian a un posible regreso del kirchnerismo, Caputo fue enfático: "Para mí es cero, no hay ninguna posibilidad de que eso pase, pero no todos los inversores ni el mercado piensan eso y yo tengo que actuar en consecuencia".
Gobernadores y actividad económica
El ministro destacó que la relación con los gobernadores "está muy bien" y subrayó la señal que, a su juicio, dieron los mandatarios provinciales que viajaron a Francia. "Ver a todos esos gobernadores de la oposición diciendo que el rumbo no se cambia fue muy fuerte para los inversores", afirmó.
También valoró el vínculo internacional de Milei: "Los gobernadores lo veían al Presidente con (Emmanuel) Macron a los abrazos. Es una figura mundial y eso transmite mucha confianza".
En materia económica, reconoció que la actividad se desaceleró por un contexto internacional adverso, con tasas en niveles que no se veían desde los años 90. No obstante, sostuvo que la tendencia sigue siendo positiva: "Vamos 29 meses consecutivos de crecimiento en la tendencia ciclo del EMAE".
Sobre las pymes y el costo de la energía, afirmó que muchos empresarios pagaron más caro por no haber contratado a tiempo. "Ahora empezó a bajar, pero lo bueno es que muchos ya se desayunaron de esto y van a empezar a comprar", dijo. Y proyectó: "Terminar el año creciendo al 2 o 2,5".