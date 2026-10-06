"El continente se tiñó de azul": la lectura de Caputo sobre Brasil, la región y el futuro electoral argentino

Caputo atribuyó ese giro a la influencia del presidente Javier Milei. Citó al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien sostuvo que la transformación política que atraviesa la región se desencadenó a partir de la llegada de Milei al poder. "Cuando tuvo que justificar la ayuda que nos dio en octubre de 2025, dijo que fue la mejor inversión en la historia en términos geopolíticos, porque no puso plata, de hecho ganó plata, y en menos de un año el continente se tiñó de azul", relató en declaraciones al streaming Carajo.