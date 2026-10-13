Tras recortar la previsión de crecimiento de la Argentina, Georgieva elogió el ajuste fiscal

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a respaldar la política fiscal del presidente, Javier Milei, aunque redujo de manera significativa su previsión de crecimiento para la economía argentina en 2026. Durante una reunión en Bangkok con el ministro de Economía, Luis Caputo, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, elogió el ajuste fiscal y destacó la mejora de los fundamentos económicos, mientras los equipos técnicos continúan las negociaciones para cerrar la tercera revisión del programa vigente.