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La salud del papa León XIV tras detectar un nódulo en el pulmón: qué se sabe de su viaje a la Argentina

El papa León XIV será operado por un nódulo en el pulmón detectado en una fase inicial y permanecerá internado cerca de una semana. Qué se sabe de su recuperación y de la gira por América Latina prevista para noviembre.

El papa León XIV será operado por un nódulo en el pulmón
El papa León XIV será operado por un nódulo en el pulmón La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El papa León XIV anunció este domingo en el Vaticano que se operará en Roma en los próximos días para extirpar un nódulo pulmonar detectado en fase inicial.
  • La lesión fue hallada en controles de rutina y demandará una semana de internación en el hospital Gemelli, siendo la primera cirugía del pontífice desde su asunción.
  • La evolución médica definirá si mantiene su gira por Argentina, Uruguay y Perú prevista para noviembre, un viaje pastoral que hasta el momento no fue cancelado.
Resumen generado con IA

El papa León XIV anunció que deberá someterse a una cirugía para extirpar un nódulo en el pulmón detectado en una fase muy inicial. El propio pontífice comunicó la noticia este domingo, después del rezo del Ángelus, ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

El Papa anunció que deberá operarse de un nódulo en el pulmón en fase "muy inicial"

El Papa anunció que deberá operarse de un nódulo en el pulmón en fase muy inicial

La intervención se realizará en los próximos días en Roma y requerirá una internación posoperatoria de aproximadamente una semana. El anuncio generó interrogantes sobre sus compromisos oficiales y, especialmente, sobre la gira apostólica que tiene prevista por Uruguay, la Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

Qué se sabe de la operación del papa León XIV

Durante su mensaje dominical, León XIV explicó que el nódulo fue identificado durante una serie de controles médicos. Según precisó, se encuentra bien delimitado y fue detectado en una etapa inicial.

El pontífice señaló que los médicos consideran conveniente realizar una intervención quirúrgica y que decidió seguir sus recomendaciones para extirparlo.

Tras compartir la noticia, agradeció el acompañamiento espiritual de los fieles y les pidió que rezaran por él. Su mensaje fue recibido con aplausos en la plaza de San Pedro.

Esta será la primera operación del Papa desde que asumió el pontificado.

Cuántos días estará internado el Papa y dónde será operado

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, brindó detalles sobre los plazos previstos para la intervención y la recuperación. Según informó, la cirugía está programada para los primeros días de la próxima semana y el período de hospitalización posoperatoria sería de alrededor de siete días.

El procedimiento tendrá lugar en el hospital Agostino Gemelli de Roma, un centro médico que cuenta con un apartamento privado destinado al uso del Vaticano desde la década de 1980, durante el pontificado de Juan Pablo II.

Durante su recuperación, León XIV deberá suspender sus compromisos habituales, aunque todavía no se difundieron precisiones sobre cómo quedará reorganizada su agenda.

Qué pasará con el viaje del papa León XIV a la Argentina

La operación se produce a menos de un mes de la gira apostólica que el pontífice tiene prevista por Uruguay, la Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

Por ahora, el anuncio de la intervención no estuvo acompañado de una comunicación oficial que confirme la cancelación o modificación del recorrido por América Latina.

De hecho, las palabras del propio León XIV durante el Ángelus alimentaron las expectativas de que la visita a la región continúe en pie. Poco antes de comunicar su situación médica, el Papa saludó a integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, una comunidad vinculada a una de las principales devociones religiosas de Perú.

En ese contexto, agradeció las oraciones de los presentes por su próxima visita pastoral al país sudamericano.

La referencia resulta relevante porque fue realizada minutos antes de que el pontífice revelara que deberá someterse a una operación. Sin embargo, todavía habrá que esperar nuevas comunicaciones del Vaticano para conocer si la recuperación tendrá algún impacto en los compromisos internacionales previstos.

La salud del Papa, bajo seguimiento del Vaticano

León XIV decidió comunicar personalmente la noticia desde la ventana del Palacio Apostólico, con un mensaje sereno y directo ante los fieles.

Aunque el nódulo fue detectado en una fase muy inicial, los médicos recomendaron intervenir para extirparlo. Por el momento, la información oficial se concentra en la cirugía prevista y en el tiempo estimado de internación.

La evolución del posoperatorio será un factor clave para determinar cómo continuará la agenda del pontífice durante las próximas semanas y si podrá concretar su viaje apostólico a Uruguay, la Argentina y Perú.

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