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El Papa se operará de un nódulo en el pulmón: cuánto durará su recuperación y qué pasará con su visita a la Argentina

El papa León XIV anunció que será operado por un nódulo en el pulmón detectado en una etapa inicial. Qué informaron desde el Vaticano sobre su recuperación y la gira prevista para noviembre.

El papa León XIV anunció que tiene un nódulo en el pulmón: qué pasará con su viaje a la Argentina
El papa León XIV anunció que tiene un nódulo en el pulmón: qué pasará con su viaje a la Argentina Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El papa León XIV anunció este domingo en el Vaticano que será operado en Roma de un nódulo pulmonar inicial para extirpar la lesión detectada a tiempo por sus médicos.
  • La lesión fue detectada en fase temprana y bien localizada. Tras el procedimiento quirúrgico, el pontífice permanecerá internado cerca de una semana en el hospital Gemelli.
  • Aunque la intervención genera dudas sobre su estado de salud, el Vaticano mantiene confirmada su gira pastoral de noviembre por la Argentina, Uruguay y Perú.
Resumen generado con IA

El papa León XIV anunció que deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una etapa inicial. La noticia se conoció al finalizar el rezo del Ángelus de este domingo y generó preocupación por el estado de salud del pontífice.

La mesa está preparada: la Argentina se dispone a recibir al Papa León XIV

Aunque la operación ya está programada, todavía hay interrogantes sobre cómo será su recuperación y si podrá mantener su agenda internacional. Entre los compromisos previstos se encuentra su visita pastoral a la Argentina, Uruguay y Perú en noviembre.

Qué dijo el papa León XIV sobre su operación

Durante su aparición desde la ventana de su despacho en el Palacio Apostólico, el pontífice explicó que los médicos encontraron un nódulo pulmonar en una fase inicial y bien localizado. Según indicó, los especialistas recomendaron una intervención para removerlo y él decidió seguir sus indicaciones.

“Los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado”, expresó León XIV al comunicar la noticia.

Además, confirmó que la cirugía está prevista para los próximos días y agradeció las muestras de cercanía de los fieles. “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. Gracias y feliz domingo”, manifestó al concluir su mensaje.

Cuánto tiempo estará internado el Papa

El director de la Sala de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, brindó precisiones sobre el procedimiento y el período de recuperación previsto.

Según explicó, la internación posterior a la operación se realizará en el hospital Gemelli de Roma y se estima que durará alrededor de una semana.

Por el momento, no se difundieron más detalles sobre la intervención ni sobre las características específicas del nódulo detectado.

Qué pasará con el viaje del papa León XIV a la Argentina

Uno de los principales interrogantes tras el anuncio es si la operación modificará la agenda internacional del pontífice. León XIV tiene previsto visitar la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira que también incluirá Uruguay y Perú.

Poco antes de comunicar su problema de salud, el Papa agradeció las oraciones de los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y se refirió a su próxima visita a Perú. “Agradezco sus oraciones por la visita pastoral que realizaré a Perú”, señaló.

De acuerdo con fuentes vaticanas citadas por LA NACION, la posibilidad de adelantar la intervención podría estar vinculada con el objetivo de evitar que la cirugía interfiera con el viaje. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente que esa sea la razón.

Según informó la agencia ANSA, la agenda del pontífice se mantiene sin cambios, con excepción de los compromisos inmediatos de la próxima semana. Por ahora, también continúa en pie el viaje apostólico previsto para noviembre.

La reacción de Giorgia Meloni tras el anuncio

La noticia generó repercusiones en Italia. La primera ministra, Giorgia Meloni, expresó su respaldo al pontífice y le transmitió su cercanía personal y la del Gobierno italiano.

“Deseo transmitir al Santo Padre mi cercanía personal, así como la del gobierno italiano, ante la prueba que deberá afrontar en los próximos días”, manifestó.

Además, destacó la serenidad con la que León XIV comunicó la situación durante el Ángelus y expresó su confianza en que la población italiana le brindará apoyo y afecto durante su recuperación.

Mientras se aguardan nuevas precisiones sobre la operación, la atención está puesta en la evolución del estado de salud del Papa y en la posibilidad de que pueda cumplir con su agenda prevista para noviembre.

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