Cómo será la operación del papa León XIV y cuánto tiempo podría demandar su recuperación

Resumen para apurados
- El papa León XIV será operado en el Vaticano en los próximos días para extirparle un nódulo pulmonar detectado recientemente, informó la Santa Sede.
- La intervención demandará una semana de posoperatorio. Aún no se confirmó la técnica quirúrgica a utilizar ni si la lesión hallada es de carácter benigno o maligno.
- La evolución clínica definirá su agenda y confirmará si podrá realizar su gira por Argentina, Uruguay y Perú, programada para comenzar el 6 de noviembre.
El papa León XIV será sometido en los próximos días a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar, una decisión médica que despertó interrogantes sobre su estado de salud y el impacto que podría tener en su agenda internacional. Según informó el Vaticano, el período posoperatorio previsto será de aproximadamente una semana, aunque la evolución clínica determinará cuándo podrá retomar sus actividades habituales.
El anuncio se conoció hoy, a menos de un mes del viaje apostólico que el Pontífice tiene programado por América Latina, con escalas en Uruguay, la Argentina y Perú. Por el momento, la Santa Sede no informó qué procedimiento quirúrgico se utilizará ni si la lesión presenta características benignas o malignas.
La intervención puso el foco en una afección que, aunque puede detectarse de manera incidental en estudios de diagnóstico por imágenes, requiere una evaluación médica para determinar su origen y el tratamiento más adecuado.
Qué es un nódulo pulmonar y cuáles son sus posibles causas
Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión localizada en el tejido del pulmón que suele detectarse mediante una radiografía o una tomografía computarizada de tórax. Generalmente, se presenta como una imagen redondeada y mide hasta 30 milímetros de diámetro.
Su aparición no significa necesariamente que exista una enfermedad oncológica. De acuerdo con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), estas lesiones pueden tener causas benignas o malignas.
Entre los posibles orígenes benignos se encuentran las infecciones respiratorias, los hamartomas -tumores no cancerosos-, algunas alteraciones vasculares y determinadas formaciones quísticas. En otros casos, un nódulo puede ser una manifestación inicial de cáncer de pulmón.
La probabilidad de malignidad depende de distintos factores, entre ellos la edad, el tamaño y las características de la lesión, los antecedentes clínicos y el historial de tabaquismo. También pueden influir la exposición al amianto, al gas radón y al humo de segunda mano.
En el caso de León XIV, el Vaticano no difundió información que permita determinar el origen del nódulo. Por lo tanto, no es posible establecer un diagnóstico sobre la base de los datos conocidos hasta el momento.
Cómo es la cirugía para extirpar un nódulo pulmonar
La decisión de operar depende de las características de la lesión y de los resultados de los estudios médicos. Cuando es necesario extraer un nódulo, los especialistas pueden recurrir a una resección pulmonar, un procedimiento que permite retirar la lesión y, cuando corresponde, una porción del tejido que la rodea.
Una de las técnicas utilizadas es la cirugía torácica asistida por video (VATS), un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza mediante pequeñas incisiones en el tórax. A través de ellas, los cirujanos introducen una cámara e instrumentos quirúrgicos para acceder al pulmón y extraer el tejido afectado.
Esta técnica requiere anestesia general y, habitualmente, intubación para controlar la ventilación durante la intervención. Frente a la cirugía abierta, puede ofrecer ventajas como una menor agresión a los tejidos, menos dolor posoperatorio y una recuperación más rápida.
Otra alternativa es la toracotomía, una técnica convencional que requiere una incisión más amplia en el tórax para acceder directamente al pulmón. La elección entre ambos procedimientos depende de la ubicación y el tamaño del nódulo, la complejidad de la intervención y las condiciones clínicas del paciente.
Como toda cirugía pulmonar, estos procedimientos pueden presentar riesgos, entre ellos hemorragias, infecciones, complicaciones respiratorias y pérdidas de aire prolongadas. La probabilidad de que aparezcan depende de la intervención realizada y del estado general de la persona.
Hasta ahora, la Santa Sede no precisó cuál de estas técnicas se empleará en el caso del Papa.
Cuánto tardará en recuperarse León XIV y qué pasará con su viaje a la Argentina
El tiempo de recuperación después de una cirugía pulmonar varía según el procedimiento, la cantidad de tejido extraído y la evolución del paciente. Algunas intervenciones mínimamente invasivas permiten retomar progresivamente las actividades en un plazo relativamente corto, mientras que las cirugías más complejas pueden requerir varias semanas de recuperación.
En el caso de León XIV, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, indicó que el período posoperatorio previsto será de aproximadamente una semana. Sin embargo, ese plazo no garantiza que el Pontífice pueda retomar de inmediato todas sus obligaciones: la evolución médica será determinante para establecer cuándo estará en condiciones de hacerlo.
La operación se realizará a menos de un mes del viaje apostólico previsto entre el 6 y el 17 de noviembre, que contempla visitas a Uruguay, la Argentina y Perú.
En territorio argentino, la agenda anunciada contempla actividades entre el 8 y el 11 de noviembre. Por el momento, el Vaticano no comunicó cambios en el itinerario.