Cómo será la operación del papa León XIV y cuánto tiempo podría demandar su recuperación

El papa León XIV será sometido en los próximos días a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar, una decisión médica que despertó interrogantes sobre su estado de salud y el impacto que podría tener en su agenda internacional. Según informó el Vaticano, el período posoperatorio previsto será de aproximadamente una semana, aunque la evolución clínica determinará cuándo podrá retomar sus actividades habituales.