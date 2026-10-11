Política

El mensaje de Milei a León XIV antes de su operación: “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración”

El Presidente expresó su apoyo al Pontífice y le deseó una pronta recuperación. La intervención por un nódulo pulmonar se realizará en Roma, a pocas semanas de la gira apostólica que tiene prevista por Sudamérica.

El papa León XIV anunció que tiene un nódulo en el pulmón
El papa León XIV anunció que tiene un nódulo en el pulmón La Nación
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei envió su apoyo al papa León XIV antes de ser operado de un nódulo pulmonar en Roma, expresando que Argentina lo acompaña con afecto y oración.
  • La lesión fue detectada en fase inicial durante controles médicos y demandará una semana de internación en el Policlínico Gemelli tras la intervención.
  • Su evolución determinará si se mantiene la gira de noviembre por Sudamérica, que contempla su primera visita a la Argentina y una audiencia con Milei.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei expresó su apoyo al papa León XIV, quien será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones. A través de un mensaje publicado en las redes sociales, el mandatario le manifestó su afecto y le deseó una pronta recuperación, en medio de la expectativa por la primera visita del Pontífice a la Argentina, prevista para noviembre.

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“Toda la Argentina acompaña con afecto y oración”, expresó Milei en su mensaje, en el que transmitió sus mejores deseos para la salud del líder de la Iglesia católica.

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La intervención quirúrgica se realizará en los próximos días en el Policlínico Gemelli de Roma, por recomendación de los especialistas que siguen la evolución del cuadro. El nódulo fue detectado durante controles médicos y, según la información difundida, se encuentra en una fase muy inicial. Hasta el momento, el Vaticano no brindó detalles adicionales sobre la naturaleza de la lesión.

Qué es el nódulo pulmonar que le detectaron al papa León XIV y cuándo será la cirugía

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De acuerdo con lo informado por el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, León XIV permanecerá internado alrededor de una semana después de la operación. Su evolución durante los próximos días será determinante para establecer si podrá cumplir con los compromisos previstos para su primera gira apostólica por Sudamérica.

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La intervención médica generó expectativa por la cercanía del viaje que el Pontífice tiene previsto realizar entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, la Argentina y Perú. Por ahora, el Vaticano no anunció oficialmente la cancelación ni la modificación del itinerario.

En el caso de la Argentina, la llegada de León XIV está programada entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda contempla actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de un encuentro con Milei en la Casa Rosada.

Entre las actividades previstas también figuran una misa en Palermo, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encuentros pastorales con jóvenes y representantes de la Iglesia.

La evolución del estado de salud del Papa será clave para confirmar el desarrollo de las actividades programadas. Mientras tanto, la atención está puesta en el resultado de la intervención.

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