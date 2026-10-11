El mensaje de Milei a León XIV antes de su operación: “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración”

El presidente Javier Milei expresó su apoyo al papa León XIV, quien será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones. A través de un mensaje publicado en las redes sociales, el mandatario le manifestó su afecto y le deseó una pronta recuperación, en medio de la expectativa por la primera visita del Pontífice a la Argentina, prevista para noviembre.