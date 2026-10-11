Pensión por fallecimiento: cuánto se cobra y hasta cuándo

Pensemos en una familia integrada por una mujer, su esposo y dos hijos menores. El esposo fallece y se reconoce el derecho a pensión de la cónyuge y de ambos hijos. En ese momento, el haber de pensión debe distribuirse entre los tres beneficiarios conforme a los porcentajes previstos por el sistema, pero los hijos van creciendo y perdiendo el derecho al beneficio al cumplir los 18 años, y, lo que parece que quedaría en este caso para la madre no es asi, ya que de camino a la mayoría de edad de los hijos, hay porcentajes del monto del haber que se va perdiendo… por ello es fundamental no solo determinar el derecho al beneficio, sino además quienes lo tienen, hasta cuando lo van a percibir y qué montos corresponden cobrar a cada derechohabiente.