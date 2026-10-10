¿Tenés una idea y querés convertirla en negocio? Hay un curso online para emprendedores

Resumen para apurados
- Santander Open Academy lanzó un curso online global para emprendedores que enseña a transformar ideas en negocios y captar financiamiento.
- La capacitación dura cuatro horas, es asincrónica y aborda modelos comerciales, estudios de mercado, armado de pitch y métricas de rendimiento.
- Disponible hasta diciembre de 2026 con certificación, busca profesionalizar nuevos proyectos y facilitar su acceso a rondas de inversión.
¿Qué tiene que pasar entre una buena idea y una empresa? Hay un mercado que estudiar, un modelo de negocio que definir, una propuesta que explicar y, más adelante, decisiones sobre financiación y crecimiento. Esos son algunos de los temas que reúne “Cómo crear y lanzar una empresa”, el curso online de Santander Open Academy para proyectos emprendedores.
El programa está dividido en dos partes de dos horas cada una. Se puede completar a ritmo propio y está disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.
La primera parte pone el foco en las herramientas para darle forma al proyecto. El programa incluye estudio de mercado, modelos de negocio, pitch y planificación empresarial. También trabaja sobre el ciclo de vida de un producto: desde que aparece la idea hasta su lanzamiento, crecimiento y posibles cambios.
Entre los modelos de negocio que se presentan aparecen el freemium y el marketplace. La capacitación también busca que los participantes puedan analizar si existe una oportunidad para su producto o servicio y cómo generar ingresos a partir de ella.
Pensar cómo crecer
La segunda parte avanza sobre otro momento del proyecto: cuando llega la hora de escalar y buscar financiación. Allí se trabajan las rondas de capital y los KPIs, indicadores que permiten medir distintos aspectos del funcionamiento de una startup.
El pitch vuelve a aparecer como una herramienta central. La propuesta apunta a que los emprendedores puedan explicar con claridad qué ofrecen, cuál es el valor de su proyecto y qué potencial tiene frente a inversores y financiadores.
El curso está disponible en español, inglés y portugués. Al completar la capacitación, los participantes reciben un certificado de completitud, que pueden descargar, imprimir o compartir en perfiles profesionales.
La inscripción permanece abierta hasta fin de año y el contenido puede hacerse desde cualquier lugar, sin horarios fijos.
Dos partes, cuatro horas y un recorrido que empieza con una idea y termina con preguntas bastante más concretas: cuánto vale, cómo funciona y hasta dónde puede crecer. Se puede empezar el curso disponible hasta el 31 de diciembre en: Santander Open Academy