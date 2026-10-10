¿Cómo aprendemos a vivir en internet? Un congreso pone el foco en la educación y ciudadanía digital

El jueves 22 de octubre será el turno de la Dra. Carina Lion, la Dra. Ana Bloj y referentes de la Universidad San Pablo-T. El viernes 23 participarán Lucía Fainboim, Lucas Plaza y Flavia Affranchino, con nuevas miradas sobre educación y ciudadanía digital. La última jornada, el sábado 24, contará con Rossana Hadad Salomón, Carlos Bulacio y Elma Ferrazano. Además, la conferencia central estará a cargo del especialista en educación Emilio Tenti Fanfani, uno de los invitados principales de esta edición.