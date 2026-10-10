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¿Cómo aprendemos a vivir en internet? Un congreso pone el foco en la educación y ciudadanía digital

Del 22 al 24 de octubre, la Universidad San Pablo-T reunirá a especialistas en una propuesta de formación virtual destinada a docentes y profesionales del ámbito educativo.

CIUDADANÍA DIGITAL. La propuesta tendrá 40 horas cátedra y abordará los vínculos, las culturas y las prácticas de cuidado que atraviesan los entornos digitales.
CIUDADANÍA DIGITAL. La propuesta tendrá 40 horas cátedra y abordará los vínculos, las culturas y las prácticas de cuidado que atraviesan los entornos digitales.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Universidad San Pablo-T realizará del 22 al 24 de octubre un congreso virtual para capacitar a docentes sobre vínculos y cuidados en entornos digitales.
  • La capacitación de 40 horas cátedra abordará el impacto de las redes y la IA en las aulas, con exposiciones de referentes como Emilio Tenti Fanfani y Carina Lion.
  • El encuentro aportará herramientas clave a la comunidad educativa para guiar a los jóvenes, prevenir riesgos en línea y promover una ciudadanía digital responsable.
Resumen generado con IA

Las redes sociales, los grupos de WhatsApp, las plataformas educativas y las herramientas de inteligencia artificial ya forman parte de la vida cotidiana de estudiantes y docentes. En ese escenario aparecen preguntas que también llegan a las aulas: ¿cómo se construyen los vínculos en internet?, ¿qué prácticas de cuidado hacen falta?, ¿cómo acompañar a los jóvenes frente a los desafíos del mundo digital?

Esos temas estarán en el centro del Congreso de Educación y Ciudadanía Digital: “Aportes para fortalecer vínculos, culturas y prácticas de cuidado en los entornos digitales”, que se realizará del 22 al 24 de octubre en la Universidad San Pablo-T.

La propuesta está dirigida a docentes, supervisores, equipos directivos y profesionales del ámbito educativo y cuenta con reconocimiento mediante la Resolución Ministerial N.º 2180/5 (MEd).

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Tres días de conferencias

El congreso tendrá una modalidad 100% virtual y asincrónica, con una carga de 40 horas cátedra. Durante tres jornadas, los participantes podrán acceder a conferencias de especialistas y referentes del ámbito educativo.

El jueves 22 de octubre será el turno de la Dra. Carina Lion, la Dra. Ana Bloj y referentes de la Universidad San Pablo-T. El viernes 23 participarán Lucía Fainboim, Lucas Plaza y Flavia Affranchino, con nuevas miradas sobre educación y ciudadanía digital. La última jornada, el sábado 24, contará con Rossana Hadad Salomón, Carlos Bulacio y Elma Ferrazano. Además, la conferencia central estará a cargo del especialista en educación Emilio Tenti Fanfani, uno de los invitados principales de esta edición.

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Una jornada presencial para cerrar

Aunque el congreso se desarrollará de manera virtual y asincrónica, existe una propuesta adicional para quienes quieran acercarse al campus de la Universidad San Pablo-T. Los cursantes podrán asistir presencialmente a la jornada de cierre del 24 de octubre, como complemento de las actividades virtuales.

La propuesta busca abrir un espacio de formación para quienes trabajan en educación y necesitan acompañar a estudiantes en un escenario donde gran parte de sus vínculos, aprendizajes y experiencias también ocurre frente a una pantalla. Las inscripciones ya están abiertas.

Para obtener información o anotarse, se puede consultar por WhatsApp al 381 239 1313 o escribir a inscripciones@quantika.com.ar. Porque enseñar en tiempos de redes también implica enseñar a habitar esos espacios: reconocer sus posibilidades, detectar sus riesgos y construir formas de relacionarse con otros desde el cuidado.

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