Política

Un partido se despega del acuerdo opositor y conducción confirmada en Defensa Civil

Además, un recorrido de los hermanos Yedlin por el sur de la ciudad. Dimes y diretes de la política de Tucumán.

POR EL SUR DE LA CAPITAL. Los hermanos Yedlin, en una reunión con vecinos.
POR EL SUR DE LA CAPITAL. Los hermanos Yedlin, en una reunión con vecinos.
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • En Tucumán, un partido político rompió con el frente opositor provincial, mientras se ratificó a la conducción de Defensa Civil en medio de reacomodamientos locales.
  • El escenario político tucumano suma tensiones hacia 2027 con recorridas barriales de los hermanos Yedlin y divisiones en los bloques partidarios tradicionales.
  • La fractura opositora y los nuevos nombramientos reconfiguran las alianzas y la gobernabilidad en la provincia de cara a las próximas disputas electorales.
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