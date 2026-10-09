Un partido se despega del acuerdo opositor y conducción confirmada en Defensa Civil

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Resumen para apurados
- En Tucumán, un partido político rompió con el frente opositor provincial, mientras se ratificó a la conducción de Defensa Civil en medio de reacomodamientos locales.
- El escenario político tucumano suma tensiones hacia 2027 con recorridas barriales de los hermanos Yedlin y divisiones en los bloques partidarios tradicionales.
- La fractura opositora y los nuevos nombramientos reconfiguran las alianzas y la gobernabilidad en la provincia de cara a las próximas disputas electorales.
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