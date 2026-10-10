EconomíaRural

Sector bovino: de enero a septiembre se faenó un millón de animales menos interanual
Sector bovino: de enero a septiembre se faenó un millón de animales menos interanual
Hace 7 Hs

La faena bovina cerró septiembre con una baja de un 11% interanual, lo que llevó el recorte acumulado del año a un 10%. De acuerdo a información difundida por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, de enero a septiembre de este año se procesaron 9,18 millones de animales, contra 10,20 millones en el mismo período de 2025: más de un millón de cabezas menos.

El mes pasado se faenaron cerca de 1,045 millones de bovinos, unos 129.200 menos que un año atrás. La comparación con agosto muestra una suba de un 3,3%, que equivale a unos 33.600 animales más. Pero septiembre tuvo 22 días hábiles y agosto 20; al corregir por esa diferencia, el promedio diario retrocedió un 6,1%, de 50.600 a 47.500 cabezas. Se trata del nivel más bajo registrado desde enero de 2022.

En el acumulado del año, el descenso se concentró en las hembras. Las de dos dientes registraron unas 244.300 cabezas menos y las de ocho o más dientes, alrededor de 232.600 menos. La única categoría que avanzó fue la de seis dientes, con unas 18.100 cabezas más que entre enero y septiembre de 2025.

En conjunto, el envío de hembras a faena fue unas 603.100 cabezas menor que en igual período del año anterior. Su peso en el total bajó a un 45,9%, desde el 47,2% de 2025. En septiembre, puntualmente, representaron un 44,1% de lo procesado, frente al 47,3% de un año antes.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
1

Cartas de lectores: te vamos a extrañar siempre

2

Cartas de lectores: Cristóbal Colón

3

Cartas de lectores: el amor es más fuerte

Estudiar en Cambridge con todos los gastos cubiertos: abrieron unas 55 becas
4

Estudiar en Cambridge con todos los gastos cubiertos: abrieron unas 55 becas

La IA ya puede emitir recetas médicas: qué hay detrás del sistema que autorizó Estados Unidos
5

La IA ya puede emitir recetas médicas: qué hay detrás del sistema que autorizó Estados Unidos

Ranking notas premium
Reforma judicial: La Corte rechazó las excusaciones de Sbdar y Posse, por lo que deberán intervenir en la demanda del Colegio de Abogados
1

Reforma judicial: La Corte rechazó las excusaciones de Sbdar y Posse, por lo que deberán intervenir en la demanda del Colegio de Abogados

La oposición tucumana se reunió en busca de un frente electoral para 2027
2

La oposición tucumana se reunió en busca de un frente electoral para 2027

Tensión en Tribunales: la Asociación de Magistrados no habría entregado toda la documentación requerida y recusó al juez
3

Tensión en Tribunales: la Asociación de Magistrados no habría entregado toda la documentación requerida y recusó al juez

Puntos de vista sobre management: tu caja no es ganar dinero
4

Puntos de vista sobre management: tu caja no es ganar dinero

Dudas y certezas respecto del régimen de Inocencia Fiscal II
5

Dudas y certezas respecto del régimen de Inocencia Fiscal II

Más Noticias
Estudiar en Cambridge con todos los gastos cubiertos: abrieron unas 55 becas

Estudiar en Cambridge con todos los gastos cubiertos: abrieron unas 55 becas

La IA ya puede emitir recetas médicas: qué hay detrás del sistema que autorizó Estados Unidos

La IA ya puede emitir recetas médicas: qué hay detrás del sistema que autorizó Estados Unidos

Último día para postularse a una pasantía en Tucumán: buscan estudiantes de Ingeniería de la UNT

Último día para postularse a una pasantía en Tucumán: buscan estudiantes de Ingeniería de la UNT

Diego Santilli busca apoyos y votos para la reforma electoral: se reunió con Jaldo

Diego Santilli busca apoyos y votos para la reforma electoral: se reunió con Jaldo

De sur a norte, se invita a disfrutar de la música popular

De sur a norte, se invita a disfrutar de la música popular

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar solo al clima es un error

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar solo al clima es un error

Comentarios