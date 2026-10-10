Sector bovino: de enero a septiembre se faenó un millón de animales menos interanual

La faena bovina cerró septiembre con una baja de un 11% interanual, lo que llevó el recorte acumulado del año a un 10%. De acuerdo a información difundida por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, de enero a septiembre de este año se procesaron 9,18 millones de animales, contra 10,20 millones en el mismo período de 2025: más de un millón de cabezas menos.
El mes pasado se faenaron cerca de 1,045 millones de bovinos, unos 129.200 menos que un año atrás. La comparación con agosto muestra una suba de un 3,3%, que equivale a unos 33.600 animales más. Pero septiembre tuvo 22 días hábiles y agosto 20; al corregir por esa diferencia, el promedio diario retrocedió un 6,1%, de 50.600 a 47.500 cabezas. Se trata del nivel más bajo registrado desde enero de 2022.
En el acumulado del año, el descenso se concentró en las hembras. Las de dos dientes registraron unas 244.300 cabezas menos y las de ocho o más dientes, alrededor de 232.600 menos. La única categoría que avanzó fue la de seis dientes, con unas 18.100 cabezas más que entre enero y septiembre de 2025.
En conjunto, el envío de hembras a faena fue unas 603.100 cabezas menor que en igual período del año anterior. Su peso en el total bajó a un 45,9%, desde el 47,2% de 2025. En septiembre, puntualmente, representaron un 44,1% de lo procesado, frente al 47,3% de un año antes.