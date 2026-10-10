Sector bovino: de enero a septiembre se faenó un millón de animales menos interanual

La faena bovina cerró septiembre con una baja de un 11% interanual, lo que llevó el recorte acumulado del año a un 10%. De acuerdo a información difundida por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, de enero a septiembre de este año se procesaron 9,18 millones de animales, contra 10,20 millones en el mismo período de 2025: más de un millón de cabezas menos.